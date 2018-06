Xetra-Aktienkurs VIB Vermögen-Aktie:

Kurzprofil VIB Vermögen AG:



Die VIB Vermögen AG (ISIN: DE0002457512, WKN: 245751, Ticker-Symbol: VIH) ist eine mittelständische Immobilienholding mit Investitionsfokus auf gewerbliche Immobilien in Süddeutschland, die seit über 20 Jahren erfolgreich am Markt agiert. 1993 als Personengesellschaft gegründet, wurde die VIB Vermögen AG im Jahr 2000 in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. Seitdem entwickelte die Gesellschaft ihre Kernkompetenzen im Bereich des Erwerbs und der Verwaltung eigener Immobilien und der Beteiligung an Gesellschaften mit Immobilienvermögen.



Die VIB Vermögen AG betreibt eine "Develop-or-Buy-and-Hold"-Strategie. Hierbei stehen die Projektentwicklung und Konzeption von Immobilien neben dem Erwerb von Bestandsimmobilien für das eigene Portfolio im Vordergrund. Zum Immobilienportfolio des VIB-Konzerns zählen Logistikimmobilien, Industrieanlagen, Shopping- und Fachmarktzentren sowie Gewerbe- und Dienstleistungszentren. (28.06.2018/ac/a/nw)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - VIB Vermögen-Aktienanalyse von SRC Research:Stefan Scharff und Christopher Mehl, Aktienanalysten von SRC Research, raten in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zur Akkumulierung der Aktie des bayerischen Immobilienunternehmens VIB Vermögen AG (ISIN: DE0002457512, WKN: 245751, Ticker-Symbol: VIH).Das Unternehmen habe heute über zwei neue Projekte berichten können, welche das Portfolio der Firma signifikant um rund 33.500 qm an Büro- und Logistikfläche erweitern würden. Zum einen habe VIB kürzlich ein Nachverdichtungsprojekt im Regensburger Business Park gestartet, bei welchem zwei neue Bürogebäude auf dem bestehenden Grundstück errichtet würden. Die beiden Gebäude hätten eine vermietbare Fläche von 3.500 qm, welche bereits jetzt zu 95% langfristig an drei Mieter vermietet sei. Die Fertigstellung werde für das vierte Quartal 2019 erwartet. Das Projekt solle eine attraktive Anfangsrendite von rund 7,5% erzielen.Bei dem zweiten Projekt handle es sich um eine Logistikimmobilie in Schwarzenbruck, in der Nähe der wirtschaftlich starken Region Nürnberg. Das Grundstück hierfür sei von VIB im Februar letzten Jahres erworben worden. Der Fertigstellung werde bereits für das vierte Quartal 2018 erwartet. Die vermietbare Fläche belaufe sich auf 30.000 qm, wovon derzeit bereits ein Drittel vermietet worden sei. Aufgrund der attraktiven Lage, welche sich zwischen vier wichtigen Autobahnen mit Anbindung zu allen Teilen Deutschlands und Europas befinde und somit von exzellenten Infrastrukturbedingungen profitiere, würden die Analysten davon ausgehen, dass der Rest des Objektes auch bald vermietet werden könne. Die Anfangsrendite des Projektes liege bei hohen 8,5%.Die Pipeline für künftige Projekteentwicklungen liege derzeit bei rund 175.000 qm nutzbarer Fläche. Die Grundstücke würden in attraktiven Lagen wie im Großraum München (ca. 80.000 qm), Großraum Ingolstadt (ca. 66.000 qm) sowie den Regionen Augsburg und Nürnberg liegen. Der NAV je Aktie liege nach dem ersten Quartal 2018 bei rund 19 Euro. Wie in dem letzten Update der Analysten vom 9. Mai berichtet sei das Unternehmen voll auf Kurs bezüglich der eigenen Guidance mit einem angestrebten Gesamtumsatz im Bereich von 85,0 Mio. Euro bis 89,0 Mio. Euro, einem Vorsteuerergebnis zwischen 48,0 Euro Mio. Euro und 50,5 Mio. Euro und einem FFO von 42,0 Mio. Euro bis 44,5 Mio. Euro.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze VIB Vermögen-Aktie: