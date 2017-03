Tradegate-Aktienkurs VIB Vermögen-Aktie:

20,371 EUR -0,68% (24.03.2017, 11:39)



ISIN VIB Vermögen-Aktie:

DE0002457512



WKN VIB Vermögen-Aktie:

245751



Ticker-Symbol VIB Vermögen-Aktie:

VIH



Kurzprofil VIB Vermögen AG:



Die VIB Vermögen AG (ISIN: DE0002457512, WKN: 245751, Ticker-Symbol: VIH) ist eine mittelständische Immobilienholding mit Investitionsfokus auf gewerbliche Immobilien in Süddeutschland, die seit über 20 Jahren erfolgreich am Markt agiert. 1993 als Personengesellschaft gegründet, wurde die VIB Vermögen AG im Jahr 2000 in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. Seitdem entwickelte die Gesellschaft ihre Kernkompetenzen im Bereich des Erwerbs und der Verwaltung eigener Immobilien und der Beteiligung an Gesellschaften mit Immobilienvermögen.



Die VIB Vermögen AG betreibt eine "Develop-or-Buy-and-Hold"-Strategie. Hierbei stehen die Projektentwicklung und Konzeption von Immobilien neben dem Erwerb von Bestandsimmobilien für das eigene Portfolio im Vordergrund. Zum Immobilienportfolio des VIB-Konzerns zählen Logistikimmobilien, Industrieanlagen, Shopping- und Fachmarktzentren sowie Gewerbe- und Dienstleistungszentren. (24.03.2017/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - VIB Vermögen-Aktienanalyse von SRC Research:Stefan Scharff und Christopher Mehl, Aktienanalysten von SRC Research, raten in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des bayerischen Immobilienunternehmens VIB Vermögen AG (ISIN: DE0002457512, WKN: 245751, Ticker-Symbol: VIH) weiterhin zu akkumulieren.Am Mittwoch habe das Unternehmen das vorläufige Ergebnis für 2016 veröffentlicht und habe dabei erneut überzeugen können. Mit einem Anstieg von 10% im FFO auf knapp 36 Mio. Euro, einem Umsatzsprung von 75 Mio. Euro auf rund 80 Mio. Euro und einem Nettogewinn nach Minderheiten, welcher mit 47 Mio. Euro weit über dem Vorjahr von 40 Mio. Euro sowie der Analystenprognose von 41 Mio. Euro gelegen habe, habe dieses Jahr auch wieder die Dividende, bereits zum achten Mal in Folge, auf 55 Cent je Aktie erhöht werden können. Getrieben worden seien die positiven Zahlen hauptsächlich durch die erhöhten Mieteinnahmen, welche aus den neuen Investitionen der letzten Jahre resultieren würden, sowie einem Anstieg im Bewertungsergebnis des Portfolios.Die Analysten seien davon überzeugt, dass VIB Vermögen auch in den nächsten Jahren weiter profitabel wachsen werde und auch weiterhin die richtige Balance zwischen lukrativen Zukäufen trotz des unvermindert hohen Wettbewerbs und attraktiven Eigenentwicklungen finden werde. Mit einer sehr soliden Bilanz und einer Eigenkapitalquote von rund 40% bei sinkenden Finanzierungskosten sollten weitere Investments in den nächsten Jahren keine Probleme darstellen.Börsenplätze VIB Vermögen-Aktie:Xetra-Aktienkurs VIB Vermögen-Aktie:20,60 EUR +0,24% (24.03.2017, 15:59)