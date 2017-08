Xetra-Aktienkurs VIB Vermögen-Aktie:

21,165 EUR -0,56% (10.08.2017, 11:03)



Tradegate-Aktienkurs VIB Vermögen-Aktie:

21,084 EUR +0,11% (10.08.2017, 11:43)



ISIN VIB Vermögen-Aktie:

DE0002457512



WKN VIB Vermögen-Aktie:

245751



Ticker-Symbol VIB Vermögen-Aktie:

VIH



Kurzprofil VIB Vermögen AG:



Die VIB Vermögen AG (ISIN: DE0002457512, WKN: 245751, Ticker-Symbol: VIH) ist eine mittelständische Immobilienholding mit Investitionsfokus auf gewerbliche Immobilien in Süddeutschland, die seit über 20 Jahren erfolgreich am Markt agiert. 1993 als Personengesellschaft gegründet, wurde die VIB Vermögen AG im Jahr 2000 in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. Seitdem entwickelte die Gesellschaft ihre Kernkompetenzen im Bereich des Erwerbs und der Verwaltung eigener Immobilien und der Beteiligung an Gesellschaften mit Immobilienvermögen.



Die VIB Vermögen AG betreibt eine "Develop-or-Buy-and-Hold"-Strategie. Hierbei stehen die Projektentwicklung und Konzeption von Immobilien neben dem Erwerb von Bestandsimmobilien für das eigene Portfolio im Vordergrund. Zum Immobilienportfolio des VIB-Konzerns zählen Logistikimmobilien, Industrieanlagen, Shopping- und Fachmarktzentren sowie Gewerbe- und Dienstleistungszentren. (10.08.2017/ac/a/nw)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - VIB Vermögen-Aktienanalyse von SRC Research:Stefan Scharff und Christopher Mehl, Aktienanalysten von SRC Research, raten in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des bayerischen Immobilienunternehmens VIB Vermögen AG (ISIN: DE0002457512, WKN: 245751, Ticker-Symbol: VIH) weiterhin zu akkumulieren.Das Unternehmen habe gestern seinen Zwischenbericht zu den ersten sechs Monaten veröffentlicht und habe ein sehr solides Ergebnis und weiteres Wachstum ausweisen können. Die betrieblichen Erträge seien im Vergleich zur Vorjahrsperiode um mehr als 5% von 39 Mio. Euro auf über 41 Mio. Euro gestiegen, während das um das Bewertungsergebnis bereinigte operative Ergebnis (EBIT) sogar um mehr als 6% angestiegen sei. Dieser Anstieg habe erneut zum größten Teil aus höheren Mieteinnahmen durch Neuinvestitionen gestammt. Das Vorsteuerergebnis habe das größte Wachstum ausgewiesen und sei aufgrund der weiterhin fallenden Fremdkapitalkosten um mehr als 15% gestiegen und habe somit mit 23 Mio. Euro deutlich über dem Vorjahreswert von 20 Mio. Euro gelegen. Das Konzernergebnis sei ebenfalls sehr stark angestiegen und habe mehr als 13% über dem Vorjahr gelegen. Mit einem Nettogewinn von rund 22 Mio. Euro entspreche dies einem Gewinn je Aktie von 76 Cent (1H 2016: 67 Cent).Die Cash-Erlöse, FFO, seien um sehr gute 14% gestiegen und hätten zum Halbjahr bei 20 Mio. Euro gelegen. Das Unternehmen habe ebenfalls seine Guidance für das Gesamtjahr, welche es mit dem Geschäftsbericht 2016 ausgegeben habe, bestätigen können. Im Hinblick auf die Bilanz habe das Unternehmen seinen Eigenkapitalanteil seit Jahresende von 39,7% auf 41,3% steigern können und das Loan-to-Value Verhältnis entsprechend von 53,6% auf 52,4% reduzieren können. Der Net Asset Value habe ebenfalls um rund 5% erhöht werden können und nach dem ersten Halbjahr bei rund 493 Mio. Euro bzw. einem EPRA NAV je Aktie von 17,87 Euro gelegen.Das Portfolio der Firma sei gut diversifiziert und biete VIB weitere Möglichkeiten für Wachstum in den kommenden Quartalen. Es bestehe derzeit aus 105 Immobilien mit einer vermietbaren Fläche von über 1 Mio. qm und einem Marktwert von knapp 1,1 Mrd. Euro. Die Leerstandsquote liege bei sehr niedrigen 1,3% mit einer durchschnittlichen Restlaufzeit der Mietverträge von über fünf Jahren, wodurch die Mieteinnahmen für einen langen Zeitraum gefestigt seien. Nach der Übergabe einer Eigenentwicklung im März dieses Jahres, über welche die Analysten bereit mit ihrem Update vom 11. Mai berichtet hätten, sei nun im Juni eine zweite Entwicklung abgeschlossen und übergeben worden. Diese habe eine sehr attraktive Rendite von 8,3% bei einem Projektvolumen von 9 Mio. Euro.Mit dem sehr soliden Wachstum im laufenden Jahr und den geschaffenen Voraussetzungen für weiteres Wachstum des Portfolios und der Einkünfte bestätigen Stefan Scharff und Christopher Mehl, Aktienanalysten von SRC Research, ihr Kursziel von 23,00 Euro und ihr "accumulate"-Rating für die VIB Vermögen-Aktie. (Analyse vom 10.08.2017)