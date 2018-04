Börsenplätze VIB Vermögen-Aktie:



Kurzprofil VIB Vermögen AG:



Die VIB Vermögen AG (ISIN: DE0002457512, WKN: 245751, Ticker-Symbol: VIH) ist eine mittelständische Immobilienholding mit Investitionsfokus auf gewerbliche Immobilien in Süddeutschland, die seit über 20 Jahren erfolgreich am Markt agiert. 1993 als Personengesellschaft gegründet, wurde die VIB Vermögen AG im Jahr 2000 in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. Seitdem entwickelte die Gesellschaft ihre Kernkompetenzen im Bereich des Erwerbs und der Verwaltung eigener Immobilien und der Beteiligung an Gesellschaften mit Immobilienvermögen.



Die VIB Vermögen AG betreibt eine "Develop-or-Buy-and-Hold"-Strategie. Hierbei stehen die Projektentwicklung und Konzeption von Immobilien neben dem Erwerb von Bestandsimmobilien für das eigene Portfolio im Vordergrund. Zum Immobilienportfolio des VIB-Konzerns zählen Logistikimmobilien, Industrieanlagen, Shopping- und Fachmarktzentren sowie Gewerbe- und Dienstleistungszentren. (25.04.2018/ac/a/nw)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - VIB Vermögen-Aktienanalyse von SRC Research:Stefan Scharff und Christopher Mehl, Aktienanalysten von SRC Research, raten in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des bayerischen Immobilienunternehmens VIB Vermögen AG (ISIN: DE0002457512, WKN: 245751, Ticker-Symbol: VIH) weiterhin zu akkumulieren.Das Unternehmen habe heute den vollständigen 2017er Geschäftsbericht veröffentlicht und das vorläufige Ergebnis bestätigt. Die Mieteinnahmen seien gegenüber dem Vorjahr von knapp 80 Mio. Euro auf rund 84 Mio. Euro um 5% angestiegen. Weiterhin hätten die Wertveränderungen der Investment Properties mit über 17 Mio. Euro zum Ergebnis beigetragen. Mit einer mehr oder weniger unveränderten Kostenseite habe das operative Ergebnis auf EBIT-Basis bei fast 82 Mio. Euro gelegen. Das um Bewertungseffekte bereinigte EBIT habe derweilen bei über 64 Mio. Euro und somit 5,5% über dem Vorjahreswert von über 61 Mio. Euro gelegen. Die durchschnittlichen Fremdkapitalkosten des Unternehmens seien auch in 2017 erneut von 3,11% auf 2,55% gesunken. Dies habe zu signifikanten Einsparungen im Zinsaufwand geführt, welcher von über 20 Mio. Euro auf über 17 Mio. Euro um 15% gesunken sei.Die Kombination aus gestiegenem operativen Ergebnis und verringertem Zinsaufwand habe zu einem Anstieg von über 15% im bereinigten Vorsteuerergebnis (EBT) von rund 41 Mio. Euro auf über 47 Mio. Euro geführt. Der Nettogewinn nach Minderheiten sei um mehr als 9% von über 47 Mio. Euro auf rund 52 Mio. Euro gestiegen. Dies entspreche einem Ergebnis je Aktie von 1,87 Euro (2016: 1,71 Euro). Das cash getrieben FFO Ergebnis sei sehr deutlich um mehr als 15% gestiegen und habe mit 1,49 Euro je Aktie weit über den 1,30 Euro aus dem Vorjahr gelegen. Folglich dieses Anstiegs werde das Management bei der nächsten Hauptversammlung Ende Juni eine Dividende von 60 Cent je Aktie vorschlagen.Das Portfolio des Unternehmens habe sich in 2017 ebenfalls weiter verbessert. VIB habe im Laufe des letzten Jahres zwei Eigenentwicklungen im Interpark Kösching und ein Nachverdichtungsprojekt im Grundig-Gewerbepark in Nürnberg fertiggestellt und übergeben, sowie zwei Objekte für Verkaufserlöse von rund 10 Mio. Euro veräußert. Das Portfolio bestehe nun aus 105 Objekten und habe einen Marktwert von 1,1 Mrd. Euro. Der Leerstand sei auf sehr niedrige 0,8% gefallen (2016: 1,3%) und die annualisierten Mieteinnahmen seien von knapp 71 Mio. Euro auf fast 74 Mio. Euro gestiegen. Die Mietrendite liege weiterhin über 7% und sei im Vergleich zum Vorjahr nur leicht von 7,14% auf 7,09% gefallen.Stefan Scharff und Christopher Mehl, Aktienanalysten von SRC Research, bestätigen ihr "accumulate"-Rating für die VIB Vermögen-Aktie. (Analyse vom 25.04.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link