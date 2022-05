12. RBI erbrachte für den Emittenten in den vorangegangenen 12 Monaten Wertpapierdienstleistungen gemäß Anhang I Abschnitte A (Wertpapierdienstleistungen und Anlagetätigkeiten) und B (Nebendienstleistungen) der Richtlinie 2014/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates.



Kurzprofil VERBUND AG:



VERBUND (ISIN: AT0000746409, WKN: 877738, Ticker-Symbol: OEWA, Wiener Börse-Symbol: VER, NASDAQ OTC-Symbol: OEZVF) ist Österreichs führendes Energieunternehmen und einer der größten Erzeuger von Strom aus Wasserkraft in Europa. An die 100% der Erzeugung von Strom wird aus klimafreundlicher, erneuerbarer Energie gewonnen. (12.05.2022/ac/a/a)



Wien (www.aktiencheck.de) - VERBUND-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Bernd Maurer und Teresa Schinwald, Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI), nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der VERBUND AG (ISIN: AT0000746409, WKN: 877738, Ticker-Symbol: OEWA, Wiener Börse-Symbol: VER, NASDAQ OTC-Symbol: OEZVF) unter die Lupe.VERBUND habe sehr gute Zahlen berichtet, die bereinigt um Absicherungseffekte im Rahmen der Analysten-Erwartungen gelegen hätten. Auch die Anhebung der unteren Prognosespanne sei keine Überraschung gewesen. Zuletzt sei die politische Lage wieder spannend geworden, was die Ergebnisentwicklung überschatte.Ähnlich wie andere CO2-arme Stromerzeuger habe der Verbund im ersten Quartal 2022 einen sprunghaften Anstieg der Ergebnisse verzeichnet, der durch die aufgrund des Krieges in der Ukraine stark gestiegenen Strompreise beflügelt worden sei. Obwohl die Erzeugungsbedingungen für die Wasserkraftwerke aufgrund der Trockenheit im Jahresvergleich schwächer und niedriger als erwartet gewesen seien, habe das berichtete Betriebsergebnis vor Abschreibungen (EBITDA) die Analysten-Erwartungen bei weitem übertroffen. Bereinigt um die Bewertung der Absicherungsposition in Höhe von EUR 175 Mio. habe das EBITDA jedoch der Prognose entsprochen.Das Management habe das obere Ende der Prognosespanne für das Geschäftsjahr 2022 bestätigt und das untere Ende um EUR 200 Mio. beim EBITDA und EUR 150 Mio. beim Nettogewinn angehoben, was angesichts der Marktsituation keine Überraschung sein sollte.Das Unternehmen sei derzeit extrem ertragsstark und sollte auch den Erwerb eines Fotovoltaik-Portfolios mit großer Entwicklungspipeline in Spanien um einen Unternehmenswert von rund EUR 1 Mrd. leicht verdauen können. Trotzdem hätten die Analysten trotz der ausgezeichneten Ergebnisse einen neutralen Eindruck von der Quartalsveröffentlichung. Während die Preise bei weitem die größte Stütze für den VERBUND seien, habe sich das Umfeld nicht nur bei der weiterhin unter der Trockenheit leidenden Wasserkraft, sondern vor allem auch politisch eingetrübt.Die letzte Empfehlung für die Aktie von VERBUND lautete "halten", so Bernd Maurer und Teresa Schinwald, Analysten der Raiffeisen Bank International AG. (Analyse vom 12.05.2022)