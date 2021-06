12. RBI erbrachte für den Emittenten in den vorangegangenen 12 Monaten Wertpapierdienstleistungen gemäß Anhang I Abschnitte A (Wertpapierdienstleistungen und Anlagetätigkeiten) und B (Nebendienstleistungen) der Richtlinie 2014/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates.



Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity.



Börsenplätze VERBUND-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs VERBUND-Aktie

75,95 EUR +0,07% (18.06.2021, 14:10)



Wiener Börse-Aktienkurs VERBUND-Aktie

75,40 EUR -0,72% (18.06.2021, 15:23)



ISIN VERBUND-Aktie:

AT0000746409



WKN VERBUND-Aktie:

877738



Ticker-Symbol VERBUND-Aktie:

OEWA



Wien Ticker-Symbol VERBUND-Aktie:

VER



Nasdaq OTC Ticker-Symbol VERBUND-Aktie:

OEZVF



Kurzprofil VERBUND AG:



VERBUND (ISIN: AT0000746409, WKN: 877738, Ticker-Symbol: OEWA, Wien: VER, Nasdaq OTC-Symbol: OEZVF) ist Österreichs führendes Stromunternehmen und einer der größten Stromerzeuger aus Wasserkraft in Europa.



Mehr als 90% ihres Stroms erzeugt die VERBUND AG aus Wasserkraft, ergänzt durch Wind- und Wärmekraft.



Mit Tochterunternehmen und Partnern ist VERBUND von der Stromerzeugung über den Transport bis zum internationalen Handel und Vertrieb aktiv. Seit 1988 ist VERBUND an der Börse, 51% des Aktienkapitals besitzt die Republik Österreich. (18.06.2021/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Wien (www.aktiencheck.de) - VERBUND-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Bernd Maurer und Teresa Schinwald, Analysten der Raiffeisen Bank International AG, raten in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Verkauf der VERBUND-Aktie (ISIN: AT0000746409, WKN: 877738, Ticker-Symbol: OEWA, Wien: VER, Nasdaq OTC-Symbol: OEZVF).VERBUND habe im abgelaufenen Quartal einen Umsatz von EUR 674 Mio. berichtet. Das Betriebsergebnis vor Abschreibungen (EBITDA) sei aufgrund niedrigerer Wasserführung um 9% im Jahresvergleich auf EUR 303 Mio. gesunken.Nach dem Abschluss des Kaufs von 51% an Gas Connect Austria, dem Betreibereines guten Teils der österreichischen Erdgas-Hochdruckleitungsnetze, habe VERBUND den Ausblick für das Gesamtjahr 2021e angehoben: Die Geschäftsleitung erwarte sich ein EBITDA von EUR 1,180 bis 1,350 Mio. und ein Nettoergebnis von EUR 490 bis 600 Mio., wobei die Dividende zwischen 45 und 55% zu liegen kommen solle. Damit lägen nun die operativen Erwartungen mit den Analysten-Schätzungen fast gleichauf, nur beim Nettogewinn würden sie noch von mehr ausgehen.Mitte April sei die Gewichtung von VERBUND im bedeutsamen S&P Clean Energy-Index stark gesenkt worden, was vor der Rotation zu erheblichen Kursrückgängen geführt habe, da der Markt den Verkaufsdruck durch ETFs, die diesem Index folgen würden, antizipiert habe. Seitdem habe sich die Aktie jedoch wieder erholt.Im April habe VERBUND angekündigt, gemeinsam mit einem großen deutschen Grundbesitzer bis zu 2.000 MW and Solaranlagen in Norddeutschland bauen zu wollen. Damit steige VERBUND in ein neues Geschäftsfeld ein, das momentan einen massiven Investitionsboom erlebe. Zudem habe der Bau des Pumpspeicherkraftwerks Limberg III grünes Licht erhalten.Die Großhandelspreise für Strom seien derzeit außergewöhnlich hoch, was nicht nur den strengeren Emissionszielen in der EU, die den Preis für CO2-Emissionszertifikate treiben würden, sondern auch den Rohstoffkursen für fossile Brennstoffe geschuldet sei. Der Energiemarkt scheine diese Entwicklung allerdings nicht als nachhaltig einzustufen, denn die Preise für die Folgejahre lägen zum Teil mehr als 10% unter denen für 2022. Dies würde zwar für ein sehr starkes Ergebnis von VERBUND im nächsten Jahr sprechen, dann aber wieder Rückgänge implizieren würden.Die Analysten würden der Aktie von VERBUND weiterhin vorsichtig gegenüber eingestellt bleiben, da das Unternehmen zwar von steigenden Großhandelspreisen profitiere, aber die Kursentwicklung bereits deutlich überschossen habe.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Offenlegungen3. RBI oder eine mit ihr verbundene juristische Person ist Market Maker oder Specialist oder Designated Sponsor oder Stabilisierungsmanager oder sonstiger Liquiditätsspender in den Finanzinstrumenten des Emittenten.7. Der zuständige Analyst oder eine sonstige an der Erstellung der Finanzanalyse mitwirkende natürliche Person besitzt Finanzinstrumente des von ihm analysierten Emittenten.