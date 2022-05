Tradegate-Aktienkurs VERBIO-Aktie:

65,10 EUR +1,01% (03.05.2022, 14:25)



XETRA-Aktienkurs VERBIO-Aktie:

65,20 EUR +2,44% (03.05.2022, 14:08)



ISIN VERBIO-Aktie:

DE000A0JL9W6



WKN VERBIO-Aktie:

A0JL9W



Ticker-Symbol VERBIO-Aktie:

VBK



Kurzprofil VERBIO Vereinigte BioEnergie AG:



Die VERBIO (ISIN: DE000A0JL9W6, WKN: A0JL9W, Ticker-Symbol: VBK) ist einer der führenden, konzernunabhängigen Hersteller und Anbieter von Biokraftstoffen und zugleich der einzige großindustrielle Produzent von Biodiesel, Bioethanol und Biomethan in Europa. Die Nominalkapazität beträgt rund 450.000 Tonnen Biodiesel, 260.000 Tonnen Bioethanol und 480 Gigawattstunden Biomethan pro Jahr.



Das Unternehmen setzt zur Herstellung seiner hocheffizienten Kraftstoffe selbst entwickelte, energiesparende Produktionsprozesse und innovative Technologien ein. Die Biokraftstoffe von VERBIO erreichen CO2-Reduktionen bis zu 90 Prozent gegenüber Benzin oder Diesel. VERBIO liefert seine Produkte direkt an die europäischen Mineralölkonzerne, Mineralölhandelsgesellschaften, freie Tankstellen, Speditionen, Stadtwerke und Fahrzeugflotten. Darüber hinaus vertreibt VERBIO hochwertiges Pharmaglyzerin für die Konsumgüter- und Kosmetikindustrie (Glyzerin entsteht als Nebenprodukt bei der Biodieselherstellung).



Innerhalb des Konzerns agiert die VERBIO Vereinigte BioEnergie AG als Management-Holding. Das operative Geschäft betreiben die Tochtergesellschaften VERBIO Diesel Bitterfeld GmbH & Co. KG, VERBIO Diesel Schwedt GmbH & Co. KG, VERBIO Ethanol Schwedt GmbH & Co. KG, VERBIO Ethanol Zörbig GmbH & Co. KG und die Märka GmbH. Die VERBIO-Aktie ist seit Oktober 2006 im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notiert. (03.05.2022/ac/a/nw)



Frankfurt am Main (www.aktiencheck.de) - VERBIO-Aktienanalyse der EQUI.TS GmbH:Thomas J. Schießle und Daniel Großjohann, Analysten der EQUI.TS GmbH, stufen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Biospritherstellers VERBIO Vereinigte BioEnergie AG (ISIN: DE000A0JL9W6, WKN: A0JL9W, Ticker-Symbol: VBK) von "kaufen" auf "halten" herab.Die Aussichten für das 2. Halbjahr des sächsischen Bioenergieproduzenten hätten sich im zurückliegenden Winter verbessert, was am 29.04.22 zur 3. Aufstockung geführt habe. Das Ziel-EBITDA für das FY2021-22 laute nun ca. EUR 430 Mio. Die Net Cash-Zielsetzung sei auf ca. EUR 220 Mio. angehoben worden. Sei die ursprüngliche Guidance 2021-22 des Bioenergieproduzenten noch recht konservativ abgefasst gewesen, habe die Ende November und im Januar vorgenommenen Anhebungen der offiziellen Finanzplanung - nach Analystenmeinung - die sehr erfreulichen ersten neun Monate des FY2021-22 voll reflektiert.Seien die Corona-bedingten Logistikeinschränkungen im zweiten Halbjahr des FY2021-22 tatsächlich auch zurückgegangen, habe sich die Lage und die Aussichten mit dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine das Prognosebild dramatisch geändert. Bereits im März sei z.B. der Maut-Fahrleistungsindex hierzulande zum Vormonat um adjustiert -1,9% gefallen. Statt Wirtschaftserholung werde nunmehr immer öfter eine Rezession prognostiziert, was auf die Terminkurve - bei gleichzeitiger massiver Verteuerung der Einsatzstoffe - drücke. Die Analysten würden auf die Spotpreise hinweisen, die auf sehr hohem Niveau kurzfristig um ca. 10% korrigiert hätten.Seien die Markt- und Rahmenbedingungen in der EU (THG-Quoten-Anstieg; hoher Gaspreis) in den zurückliegenden Quartalen vorteilhaft gewesen, drohe nun aber nicht nur eine marktseitige Kehrtwende, abzulesen in dem wieder aufgeflammten Teller-Tank-Disput der zurückliegenden Woche.Unter Einrechnung der aktualisierten EQUI.TS-Schätzung sei das Chance-/Risiko-Verhältnis spürbar ungünstiger geworden, weshalb Thomas J. Schießle und Daniel Großjohann nun ein "halten"-Urteil für die VERBIO-Aktie aussprechen. (Analyse vom 03.05.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze VERBIO-Aktie: