Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil VERBIO Vereinigte BioEnergie AG:



Die VERBIO (ISIN: DE000A0JL9W6, WKN: A0JL9W, Ticker-Symbol: VBK) ist einer der führenden, konzernunabhängigen Hersteller und Anbieter von Biokraftstoffen und zugleich der einzige großindustrielle Produzent von Biodiesel, Bioethanol und Biomethan in Europa. Die Nominalkapazität beträgt rund 450.000 Tonnen Biodiesel, 260.000 Tonnen Bioethanol und 480 Gigawattstunden Biomethan pro Jahr.



Das Unternehmen setzt zur Herstellung seiner hocheffizienten Kraftstoffe selbst entwickelte, energiesparende Produktionsprozesse und innovative Technologien ein. Die Biokraftstoffe von VERBIO erreichen CO2-Reduktionen bis zu 90 Prozent gegenüber Benzin oder Diesel. VERBIO liefert seine Produkte direkt an die europäischen Mineralölkonzerne, Mineralölhandelsgesellschaften, freie Tankstellen, Speditionen, Stadtwerke und Fahrzeugflotten. Darüber hinaus vertreibt VERBIO hochwertiges Pharmaglyzerin für die Konsumgüter- und Kosmetikindustrie (Glyzerin entsteht als Nebenprodukt bei der Biodieselherstellung).



Innerhalb des Konzerns agiert die VERBIO Vereinigte BioEnergie AG als Management-Holding. Das operative Geschäft betreiben die Tochtergesellschaften VERBIO Diesel Bitterfeld GmbH & Co. KG, VERBIO Diesel Schwedt GmbH & Co. KG, VERBIO Ethanol Schwedt GmbH & Co. KG, VERBIO Ethanol Zörbig GmbH & Co. KG und die Märka GmbH. Die VERBIO-Aktie ist seit Oktober 2006 im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notiert. (09.04.2020/ac/a/nw)



München (www.aktiencheck.de) - VERBIO-Aktienanalyse von "AnlegerPlus News":Eine gute Figur gibt derzeit die Aktie der VERBIO Vereinigte BioEnergie AG (ISIN: DE000A0JL9W6, WKN: A0JL9W, Ticker-Symbol: VBK) ab, so die Redaktion der "AnlegerPlus News" in der aktuellen Veröffentlichung.Das liege zum einen an den überzeugenden Geschäftszahlen, zum anderen aber daran, dass das Unternehmen von der derzeitigen Krise profitieren könnte. Ein Einstieg könnte sich deshalb lohnen.Die VERBIO AG sei einer der führenden, konzernunabhängigen Bioenergieproduzenten in Europa. Rund 700 Mitarbeiter würden an mehreren Standorten im In- und Ausland im großindustriellen Maßstab Biodiesel, Bioethanol und Biomethan herstellen. Damit könnten alle aktuellen Biokraftstoffe aus einer Hand angeboten werden. Besonders stolz sei man im Hause VERBIO auf die weltweite Technologieführerschaft im Hinblick auf die Energie- und CO2-Effizienz, durch die Biokraftstoffe von VERBIO CO2-Reduktionen bis zu 90% gegenüber Benzin oder Diesel erreichen würden. Das Unternehmen produziere pro Jahr rund 660.000 Tonnen Biodiesel, 260.000 Tonnen Bioethanol und 750 Gigawattstunden Biomethan.In dem am 30.06.2019 zu Ende gegangenen Geschäftsjahr habe VERBIO einen Umsatz von 779 Mio. Euro vorweisen können, das seien 13,6% mehr als im Geschäftsjahr zuvor gewesen. Unter dem Strich habe ein um 240% verbessertes Jahresergebnis von 51,7 Mio. Euro oder 0,84 Euro je Aktie gestanden.Und das Wachstum setze sich auch im laufenden Geschäftsjahr fort. Nach sechs Monaten habe ein gegenüber dem vergleichbaren Vorjahreszeitraum um 15% verbesserter Umsatz von 437 Mio. Euro zu Buche gestanden, unter dem Strich habe sich ein Periodenergebnis von 25,3 Mio. Euro ergeben. Am 22.01.2020, also noch weit vor der Coronakrise, habe das Unternehmen eine Ad hoc-Meldung mit einer Prognoseanhebung für das laufende Geschäftsjahr veröffentlicht. Prognostiziert worden sei ein EBITDA von 110 Mio. Euro, nachdem das Unternehmen zuletzt noch von einem EBITDA von 65 Mio. Euro ausgegangen sei.Neben den operativen Chancen könne auch die Bilanz der Gesellschaft herausragen. Zum 31.12.2019 habe sich das Eigenkapital auf 369 Mio. Euro belaufen. Bei einer Bilanzsumme von 504 Mio. Euro habe sich so eine sehr ansprechende Eigenkapitalquote von 73,2% errechnet. Liquiden Mitteln von 81 Mio. Euro hätten Finanzverbindlichkeiten von etwa 40 Mio. Euro gegenübergestanden, sodass sich eine Netto-Cashposition von 41 Mio. Euro ergeben habe bzw. 0,65 Euro je Aktie.Die solide Finanzierung verantworte in erster Linie der Unternehmensgründer und Vorstandsvorsitzende Claus Sauter, der gemeinsam mit seinen Vorstandskollegen einen Anteil von 36,52% des Grundkapitals halte. 13,51% der Aktien seien dem Aufsichtsrat zuzurechnen, sodass sich etwas weniger als 50% der 63 Mio. Aktien im Streubesitz befinden würden.Mit 9,10 Euro notiere die VERBIO-Aktie auf einem attraktiven Niveau für Neuinvestments und langfristig orientierte Anleger. Das mittelfristige Kursziel sehen wir bei 13 Euro, ein Stop-Loss-Limit sollte bei 7,00 Euro platziert werden, so die Redaktion der "AnlegerPlus News". (Ausgabe 04/2020)