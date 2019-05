Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil VERBIO Vereinigte BioEnergie AG:



Die VERBIO (ISIN: DE000A0JL9W6, WKN: A0JL9W, Ticker-Symbol: VBK) ist eines der führenden, konzernunabhängigen Bioenergieunternehmen und zugleich der einzige großindustrielle Produzent von Biodiesel, Bioethanol und Biomethan in Europa. Die Produktionskapazität beträgt rund 470.000 Tonnen Biodiesel, 260.000 Tonnen Bioethanol und 600 Gigawattstunden Biomethan pro Jahr.



Das Unternehmen setzt zur Herstellung seiner hocheffizienten Kraftstoffe selbst entwickelte, energiesparende Produktionsprozesse und innovative Technologien ein. Die Biokraftstoffe von VERBIO erreichen eine CO2-Reduktion von bis zu 90 Prozent gegenüber Benzin oder Diesel. VERBIO liefert seine Produkte direkt an die europäischen Mineralölkonzerne, Mineralölhandelsgesellschaften, freie Tankstellen, Speditionen, Stadtwerke und Fahrzeugflotten. Darüber hinaus produziert VERBIO hochwertiges Pharmaglyzerin und Phytosterole für die Pharma-, Kosmetik- und Nahrungsmittelindustrie sowie Futter- und Düngemittel für die Landwirtschaft.



Innerhalb des Konzerns agiert die VERBIO Vereinigte BioEnergie AG als Management-Holding. Das operative Geschäft betreiben die Tochtergesellschaften VERBIO Diesel Bitterfeld GmbH, VERBIO Diesel Schwedt GmbH, VERBIO Ethanol Schwedt GmbH & Co. KG, VERBIO Ethanol Zörbig GmbH & Co. KG, VERBIO Pinnow GmbH, VERBIO Agrar GmbH, VERBIO Logistik GmbH und VERBIO Polska Sp. z o.o. Die VERBIO-Aktie ist seit Oktober 2006 im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notiert. (03.05.2019/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - VERBIO-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt die Aktie des Biospritherstellers VERBIO Vereinigte BioEnergie AG (ISIN: DE000A0JL9W6, WKN: A0JL9W, Ticker-Symbol: VBK) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.VERBIO habe im laufenden Geschäftsjahr 2018/19 (bis Ende Juni) bereits zwei Mal die Ergebnisprognose nach oben korrigiert. Der Grund für die zweite Anhebung: hohe Margen im Segment Biodiesel sowie verbesserte Margen im Bereich Bioethanol in den ersten drei Monaten des Jahres 2019. Wie stark sich die Marktpreise in diesem Zeitraum auf das Ergebnis niedergeschlagen hätten, werde sich am 9. Mai zeigen. Dann öffne VERBIO die Bücher für das abgelaufene Quartal."Der Aktionär" gehe von einer positiven dynamischen Entwicklung aus, die im vierten Quartal des Geschäftsjahres noch Spielraum nach oben für die Prognose bedeuten könnte. Schließlich zähle VERBIO auch zu den Profiteuren von Niedrigwasser in wichtigen Flüssen. Die jüngste Dürreperiode in Deutschland könnte erneut einen positiven Effekt auf die operative Entwicklung des Bioenergie-Herstellers haben.Neben Biodiesel- und -methan setze VERBIO auch auf Biomethan aus Stroh. Mit OrangeGas habe das Unternehmen vor Kurzem einen langfristigen Partner gewonnen. "In Zeiten, in denen die E-Hysterie der deutschen Politik viele CNG-Tankstellenbetreiber, Energieversorger und Kommunen massiv verunsichert, ist ein Partner wie OrangeGas ein Glücksfall", so Vorstand Claus Sauter zum Deal.Wie VERBIO gestern Abend bekannt gegeben habe, plane das Unternehmen eine Biodiesel-Anlage in der kanadischen Provinz Ontario zu erwerben. Die Anlage habe eine Jahreskapazität von ca. 150.000 Tonnen Biodiesel und 18.000 Tonnen Rohglycerin. VERBIO beziffere den jährlichen Bedarf des nordamerikanischen Biodiesel-Marktes auf etwa neun Tonnen Biodiesel auf Basis von Soja- und Canolaöl. Die Anlage solle komplett aus dem Cash-Bestand und dem internen Cash Flow gestemmt werden.Charttechnisch befinde sich der "Hot-Stock der Woche" aus "Aktionär"-Ausgabe 08/2019 zudem in einer spannenden Situation. Gelinge der nachhaltige Sprung über die Marke von 7,80 Euro und der breiten Widerstandszone um die 8,00 Euro, könnte die Aktie schnell in Richtung 10,00 Euro vorstoßen.Im Real-Depot spekuliert "Der Aktionär" mit einer Trading-Position auf dieses Szenario, so Michel Doepke. (Analyse vom 03.05.2019)Hinweis nach §34 WPHG zur Begründung möglicher Interessenkonflikte: Aktien oder Derivate, die in diesem Artikel besprochen/ genannt werden, befinden sich im "Real-Depot" von DER AKTIONÄR.