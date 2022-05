ISIN VERBIO-Aktie:

DE000A0JL9W6



WKN VERBIO-Aktie:

A0JL9W



Ticker-Symbol VERBIO-Aktie:

VBK



Kurzprofil VERBIO Vereinigte BioEnergie AG:



Die VERBIO (ISIN: DE000A0JL9W6, WKN: A0JL9W, Ticker-Symbol: VBK) ist einer der führenden, konzernunabhängigen Hersteller und Anbieter von Biokraftstoffen und zugleich der einzige großindustrielle Produzent von Biodiesel, Bioethanol und Biomethan in Europa. Die Nominalkapazität beträgt rund 450.000 Tonnen Biodiesel, 260.000 Tonnen Bioethanol und 480 Gigawattstunden Biomethan pro Jahr.



Das Unternehmen setzt zur Herstellung seiner hocheffizienten Kraftstoffe selbst entwickelte, energiesparende Produktionsprozesse und innovative Technologien ein. Die Biokraftstoffe von VERBIO erreichen CO2-Reduktionen bis zu 90 Prozent gegenüber Benzin oder Diesel. VERBIO liefert seine Produkte direkt an die europäischen Mineralölkonzerne, Mineralölhandelsgesellschaften, freie Tankstellen, Speditionen, Stadtwerke und Fahrzeugflotten. Darüber hinaus vertreibt VERBIO hochwertiges Pharmaglyzerin für die Konsumgüter- und Kosmetikindustrie (Glyzerin entsteht als Nebenprodukt bei der Biodieselherstellung).



Innerhalb des Konzerns agiert die VERBIO Vereinigte BioEnergie AG als Management-Holding. Das operative Geschäft betreiben die Tochtergesellschaften VERBIO Diesel Bitterfeld GmbH & Co. KG, VERBIO Diesel Schwedt GmbH & Co. KG, VERBIO Ethanol Schwedt GmbH & Co. KG, VERBIO Ethanol Zörbig GmbH & Co. KG und die Märka GmbH. Die VERBIO-Aktie ist seit Oktober 2006 im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notiert. (12.05.2022/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - VERBIO: Ist die Kursreaktion übertrieben? - AktienanalyseSchock für die Aktionäre von VERBIO (ISIN: DE000A0JL9W6, WKN: A0JL9W, Ticker-Symbol: VBK): Ende April hatte Bundesumweltministerin Steffi Lemke angekündigt, den Einsatz von Biokraftstoffen reduzieren zu wollen, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in ihrer aktuellen Ausgabe.Nun habe Bundesentwicklungsministerin Svenja Schulze nachgelegt, indem sie ein Ende der Nutzung von Nahrungs- und Futtermittelpflanzen für die Produktion von Biokraftstoffen gefordert habe. Grund sei der dramatische Anstieg der Lebensmittelpreise weltweit, unter anderem durch den Krieg in der Ukraine, habe Schulze der Bild am Sonntag gesagt: "Die bittere Botschaft ist: Uns droht die größte Hungersnot seit dem Zweiten Weltkrieg mit Millionen Toten." Weizen, Palmöl, Raps oder Mais dürften vor diesem Hintergrund nicht mehr zur Spritproduktion eingesetzt werden, so Schulze weiter - nicht nur in Deutschland, sondern international.Klar, dass die VERBIO-Aktie mit Abschlägen auf die Aussagen reagiert habe. Seit dem im April bei gut 88 Euro markierten Rekordhoch sei es bis dato um rund 45 Prozent nach unten gegangen. Damit seien die Kursgewinne, die seit Ausbruch des Ukraine-Kriegs aufgelaufen seien, komplett aufgezehrt. Bei VERBIO zeige man sich über die Reaktion des Kapitalmarktes auf Äußerungen der beiden Ministerinnen sehr verwundert. "Die aktuelle deutsche Gesetzgebung begrenzt bereits seit 1. Januar 2022 die Verwendung von Nahrungsmittelrohstoffen für die Biokraftstoffproduktion auf circa vier Prozent. Das ist also nichts Neues. In der EU liegt diese Begrenzung bei maximal sieben Prozent." Insofern dürfte die Kursreaktion übertrieben sein, zumal VERBIO mit einer weiteren Prognoseanhebung gekontert habe. (Ausgabe 18/2022)Tradegate-Aktienkurs VERBIO-Aktie:45,74 EUR +3,34% (12.05.2022, 11:51)XETRA-Aktienkurs VERBIO-Aktie:46,90 EUR +3,85% (12.05.2022, 11:36)