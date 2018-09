Börsenplätze VERBIO-Aktie:



XETRA-Aktienkurs VERBIO-Aktie:

5,90 EUR -2,32% (27.09.2018, 16:18)



Tradegate-Aktienkurs VERBIO-Aktie:

5,92 EUR -1,82% (27.09.2018, 15:52)



ISIN VERBIO-Aktie:

DE000A0JL9W6



WKN VERBIO-Aktie:

A0JL9W



Ticker-Symbol VERBIO-Aktie:

VBK



Kurzprofil VERBIO Vereinigte BioEnergie AG:



Die VERBIO (ISIN: DE000A0JL9W6, WKN: A0JL9W, Ticker-Symbol: VBK) ist einer der führenden, konzernunabhängigen Hersteller und Anbieter von Biokraftstoffen und zugleich der einzige großindustrielle Produzent von Biodiesel, Bioethanol und Biomethan in Europa. Die Nominalkapazität beträgt rund 450.000 Tonnen Biodiesel, 260.000 Tonnen Bioethanol und 480 Gigawattstunden Biomethan pro Jahr.



Das Unternehmen setzt zur Herstellung seiner hocheffizienten Kraftstoffe selbst entwickelte, energiesparende Produktionsprozesse und innovative Technologien ein. Die Biokraftstoffe von VERBIO erreichen CO2-Reduktionen bis zu 90 Prozent gegenüber Benzin oder Diesel. VERBIO liefert seine Produkte direkt an die europäischen Mineralölkonzerne, Mineralölhandelsgesellschaften, freie Tankstellen, Speditionen, Stadtwerke und Fahrzeugflotten. Darüber hinaus vertreibt VERBIO hochwertiges Pharmaglyzerin für die Konsumgüter- und Kosmetikindustrie (Glyzerin entsteht als Nebenprodukt bei der Biodieselherstellung).



Innerhalb des Konzerns agiert die VERBIO Vereinigte BioEnergie AG als Management-Holding. Das operative Geschäft betreiben die Tochtergesellschaften VERBIO Diesel Bitterfeld GmbH & Co. KG, VERBIO Diesel Schwedt GmbH & Co. KG, VERBIO Ethanol Schwedt GmbH & Co. KG, VERBIO Ethanol Zörbig GmbH & Co. KG und die Märka GmbH. Die VERBIO-Aktie ist seit Oktober 2006 im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notiert. (27.09.2018/ac/a/nw)



Frankfurt am Main (www.aktiencheck.de) - VERBIO-Aktienanalyse der EQUI.TS GmbH:Thomas J. Schießle und Daniel Großjohann, Analysten der EQUI.TS GmbH, stufen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Biospritherstellers VERBIO Vereinigte BioEnergie AG (ISIN: DE000A0JL9W6, WKN: A0JL9W, Ticker-Symbol: VBK) von "kaufen" auf "halten" herab.Das GJ 17-18 habe wie von der Research-Boutique erwartet mit einem gebremsten Umsatzrückgang abgeschlossen. Nach dem Q3-Verlustquartal sei in Q4/17-18 ein EPS von EUR 0,05 verdient worden. Konzernweite Vollauslastung und eine erneut bessere Marge im dominanten Bio-Diesel-Segment waren Basis hierfür, rechnen die Analysten von EQUI.TS vor.Eine zum Vorjahr unveränderte Dividende werde vom Vorstand vorgeschlagen und zeige nach Meinung des Researchhauses die Zuversicht für GJ18-19, die auf der für VERBIO erfreulichen Terminkurve im Bio-Diesel-Segment fuße.Wachstumssegment für VERBIO bleibe allerdings das Gas-Geschäft, mit Bio-Methan im Fokus der Expansionsinvestitionen.Die strategische Neuausrichtung begrenze das Gewinn- und Dividendenniveau bis ins Jahr 2020 hinein.Im Inland seien Effizienzsteigerungen und Nischenmärkte von zentraler Bedeutung, so die Aktienexperten.Thomas J. Schießle und Daniel Großjohann, Analysten der EQUI.TS GmbH, stufen die VERBIO-Aktie von "kaufen" auf "halten" herunter. (Analyse vom 27.09.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link