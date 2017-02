Tradegate-Aktienkurs VERBIO-Aktie:

11,91 EUR +2,41% (15.02.2017, 14:45)



ISIN VERBIO-Aktie:

DE000A0JL9W6



WKN VERBIO-Aktie:

A0JL9W



Ticker-Symbol VERBIO-Aktie:

VBK



Kurzprofil VERBIO Vereinigte BioEnergie AG:



Die VERBIO (ISIN: DE000A0JL9W6, WKN: A0JL9W, Ticker-Symbol: VBK) ist einer der führenden, konzernunabhängigen Hersteller und Anbieter von Biokraftstoffen und zugleich der einzige großindustrielle Produzent von Biodiesel, Bioethanol und Biomethan in Europa. Die Nominalkapazität beträgt rund 450.000 Tonnen Biodiesel, 260.000 Tonnen Bioethanol und 480 Gigawattstunden Biomethan pro Jahr.



Das Unternehmen setzt zur Herstellung seiner hocheffizienten Kraftstoffe selbst entwickelte, energiesparende Produktionsprozesse und innovative Technologien ein. Die Biokraftstoffe von VERBIO erreichen CO2-Reduktionen bis zu 90 Prozent gegenüber Benzin oder Diesel. VERBIO liefert seine Produkte direkt an die europäischen Mineralölkonzerne, Mineralölhandelsgesellschaften, freie Tankstellen, Speditionen, Stadtwerke und Fahrzeugflotten. Darüber hinaus vertreibt VERBIO hochwertiges Pharmaglyzerin für die Konsumgüter- und Kosmetikindustrie (Glyzerin entsteht als Nebenprodukt bei der Biodieselherstellung).



Innerhalb des Konzerns agiert die VERBIO Vereinigte BioEnergie AG als Management-Holding. Das operative Geschäft betreiben die Tochtergesellschaften VERBIO Diesel Bitterfeld GmbH & Co. KG, VERBIO Diesel Schwedt GmbH & Co. KG, VERBIO Ethanol Schwedt GmbH & Co. KG, VERBIO Ethanol Zörbig GmbH & Co. KG und die Märka GmbH. Die VERBIO-Aktie ist seit Oktober 2006 im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notiert. (15.02.2017/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - VERBIO-Aktienanalyse von Michel Doepke vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Michel Doepke von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Biospritherstellers VERBIO Vereinigte BioEnergie AG (ISIN: DE000A0JL9W6, WKN: A0JL9W, Ticker-Symbol: VBK) unter die Lupe.Seit Wochen befinde sich die VERBIO-Aktie im Aufwind. Der Biosprithersteller habe die Kursentwicklung mit einer eindrucksvollen Prognoseerhöhung rechtfertigt. Doch das Ende der Fahnenstange sei damit noch nicht erreicht.Im heutigen Handel lege der Titel erneut kräftig zu und erreiche ein neues Mehrjahreshoch bei 11,98 Euro. Damit liege die Empfehlung vom AKTIONÄR erstmals über 100 Prozent im Plus. Die fantastischen Q2-Zahlen würden immer mehr Investoren zum Anlass nehmen, auf den rollenden Zug aufzuspringen. Denn ein genauer Blick auf die neue Prognose und das letzte Zahlenwerk würden zeigen, dass CEO Claus Sauter erneut eine zurückhaltende Schätzung abgegeben habe.Die Story bei VERBIO sei voll intakt. Engagierte Anleger sollten bei der VERBIO-Aktie an Bord bleiben und schwache Tage zum Ausbau der Position nutzen, so Michel Doepke von "Der Aktionär". Das Kursziel laute 15 Euro. (Analyse vom 15.02.2017)XETRA-Aktienkurs VERBIO-Aktie:11,91 EUR +2,23% (15.02.2017, 15:09)