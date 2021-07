Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Geschäftsreisen in die USA müssen wieder ohne Beschränkungen möglich sein, so Ulrich Ackermann, Abteilungsleiter Außenwirtschaft im VDMA. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemitteilung:Die Ausnahmegenehmigung NIE hilft nur bedingt weiter, da sie nur für bestimmte Ausnahmefälle gilt. Einreisen für Kundenbesuche oder Messen in den USA fallen in der Regel nicht darunter. Besonders kritisch ist die Situation für Deutsche mit Arbeitsgenehmigung und Aufenthaltsrecht in den Vereinigten Staaten. Sie dürfen erst nach der Einreise in Deutschland die Ausnahmegenehmigung NIE beantragen oder müssen sich vor der Rückreise 14 Tage in einem Nicht-Schengen-Land aufgehalten haben.Die EU und die Bundesregierung sind hier gefordert, die Partner in Washington von ihrer Blockade abzubringen. Daher hat auch VDMA-Präsident Karl Haeusgen in einem Brief an die US-Botschaft in Berlin deutlich gemacht: Das Einreiseverbot in die Vereinigten Staaten hat keine vernünftige Grundlage mehr. (05.07.2021/ac/a/m)