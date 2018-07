Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die deutschen Maschinenbauer begrüßen die Ratifizierung des bilateralen Freihandelsabkommens der Europäischen Union mit Japan, so der Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau (VDMA) in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:"Erstmalig wurde in ein bilaterales Freihandelsabkommen der EU ein Kapitel zu klein- und mittelständischen Unternehmen (SMEs) aufgenommen, um deren Chancen auf dem japanischen Markt zu erhöhen. Ein wichtiges Zeichen, spiegelt es doch die Struktur der europäischen Investitionsgüterindustrie wider, erklärt Ackermann anlässlich der EU-Japan Gespräche in Tokyo. "Traditionell weist unsere Industrie ein Handelsdefizit mit Japan auf. Wir sind jedoch nach diesem Abschluss optimistisch, die derzeit bestehende Lücke schließen zu können", führt Ackermann weiter aus.Zum Hintergrund: Japan ist ein wichtiger Exportmarkt in Asien, der sich zurzeit erfreulich entwickelt. Nach einem positiven Jahr 2016 lieferte die deutsche Maschinenbauindustrie 2017 Güter im Wert von 2,6 Mrd. Euro nach Japan. Dies entsprach einer Steigerung um 12 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Dieser Trend hält weiter an. Im ersten Quartal stiegen die Exporte nach Japan im Vergleich zum Vorjahr erneut um 12 Prozent auf insgesamt 710 Mio. Euro. (17.07.2018/ac/a/m)