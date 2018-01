Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Der Maschinen- und Anlagenbau in Deutschland startet mit gutem Schwung in das neue Jahr, auch 2018 erwartet unsere Industrie wieder ein Produktionswachstum von 3 Prozent, so der Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau e.V. (VDMA) in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:



Die Digitalisierung wird den Maschinenbau noch stärker prägen, umgekehrt werden die Maschinenbauer die Digitalisierung und Vernetzung der Welt maßgeblich vorantreiben. Jetzt ist die richtige Zeit, um Neues in Angriff zu nehmen, Überholtes über Bord zu werfen und Zukunftsfelder konsequent zu besetzen. (Pressemitteilung vom 29.12.2017) (04.01.2018/ac/a/m)





