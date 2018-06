Frankfurt am Main (www.aktiencheck.de) - VDMA-Präsident Carl Martin Welcker hat den EU-Gipfel in Brüssel und eine mögliche Reform der Eurozone kommentiert. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemitteilung des Verbands Deutscher Maschinen- und Anlagenbau (VDMA):



"Der Euro schafft einen Wettbewerbsvorteil für die europäische Industrie und muss daher für die Zukunft gesichert werden. Die hierfür erforderliche Reform muss endlich vorankommen. Dabei darf es nicht um eine Vergemeinschaftung von Schulden gehen; die Staaten der Eurozone müssen auch weiterhin zum Schuldenabbau angehalten werden.



Natürlich ist die Eurozone auch eine Solidargemeinschaft, die einen Mechanismus zur Unterstützung von Staaten in Krisenzeiten enthalten sollte. Hierfür müssen aber klare Regeln definiert werden, die frei von politischem Einfluss angewendet werden." (29.06.2018/ac/a/m)



