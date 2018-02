Frankfurt am Main (www.aktiencheck.de) - VDMA-Präsident Carl Martin Welcker hat die angebliche Bedrohung von Millionen Stellen kommentiert. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemitteilung des Verbands Deutscher Maschinen- und Anlagenbau (VDMA):



"Eine erfolgreiche Digitalisierung ist die Grundvoraussetzung für einen zukunftsfähigen Standort Deutschland. Sie bietet die Chance, in den kommenden Jahren zum Job-Motor für Deutschland zu werden. Digitale Technologien werden die Produktivität menschlicher Arbeit in fast allen Bereichen wesentlich steigern. Dabei verändern sich Tätigkeiten und Berufsbilder. In Summe werden durch die Digitalisierung mehr Stellen entstehen, als verloren gehen. Anders als die Interpretation einer neuen Bitkom-Umfrage haben zahlreiche Studien nachgewiesen, dass die fortschreitende Automatisierung nicht zu einer Abnahme der Nettobeschäftigung führt. Hinzu kommt die demografische Entwicklung mit einem deutlich schrumpfenden Arbeitskräftepotenzial. Auch eine voranschreitende Digitalisierung und Automatisierung wird daher die Arbeit in der Zukunft nicht ausgehen lassen.



Dies zeigt sich am Beispiel Deutschland: Als Land mit der höchsten Roboterdichte in Europa erreicht es einen Beschäftigungsrekord nach dem anderen. Zur Gefahr für die Fortschreibung dieser Erfolgsgeschichte und den Standort Deutschland wird jedoch die Politik, wenn sie weiterhin eine echte Digitalisierungsstrategie für unser Land verschläft, so wie sich dies in den aktuellen Koalitionsverhandlungen abzeichnet. Auch andere Fehlentwicklungen wie eine sich abzeichnende kostentreibende Tarifentwicklung sind eine viel größere Gefahr für die Beschäftigungsentwicklung in Deutschland." (02.02.2018/ac/a/m)





