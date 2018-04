Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Die EU-Kommission will Sammelklagen in Europa ermöglichen. Der Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau e.V. (VDMA) warnt vor Missbrauch, der vor allem kleinere Unternehmen hart treffen könnte. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemitteilung:Kritisch sieht der VDMA den Vorschlag der Kommission, Kläger von Teilen der Prozesskosten wie etwa Gerichtsgebühren zu befreien. "Das finanzielle Risiko einer Sammelklage verlagert sich damit vor allem auf das beklagte Unternehmen. Damit wird dem Missbrauch Tür und Tor geöffnet", sagt Steinberger. Das bewährte Prinzip der deutschen Prozessordnung, nach dem der Verlierer des Verfahrens auch die Kosten trägt, droht durch die EU-Sammelklage ausgehebelt zu werden. "Leidtragende wären vor allem kleine und mittlere Unternehmen, die sich aufgrund begrenzter Ressourcen und der Sorge vor Reputationsverlust keine langwierigen Verfahren leisten können und sich gegebenenfalls zu teuren Vergleichen gezwungen sehen. Das Beispiel der Sammelklagen in den USA zeigt dies deutlich", warnt Steinberger.Den Entwurf der Richtlinie zu EU-weiten Sammelklagen, den die Kommission im Rahmen des Gesetzespakets "New Deal for Consumers" in Brüssel vorgestellt hat, geht damit noch weit über den aktuellen Entwurf einer Musterfeststellungsklage in Deutschland hinaus. Der VDMA verweist jedoch darauf, dass der Verbraucherschutz im Zivilrecht in Deutschland und der EU schon jetzt gut ausgebaut ist. Neue Klagemöglichkeiten würden daher kaum zu mehr Verbraucherschutz beitragen, dafür aber unverhältnismäßige Risiken für Unternehmen schaffen. (12.04.2018/ac/a/m)