Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Trotz Engpässen am Arbeitsmarkt setzt sich der Beschäftigungsaufbau im Maschinen- und Anlagenbau in Deutschland weiter fort, so der VDMA in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Denn ebenfalls im April klagten mehr als ein Drittel (34 Prozent) der Unternehmen im Maschinenbau über Produktionsbehinderungen, die durch einen Mangel an Arbeitskräften verursacht wurden. "Das ist deutlich mehr als in früheren vergleichbaren Aufschwungphasen", warnt Wiechers. Insgesamt zählt der Maschinenbau in Deutschland mehr als 1,3 Millionen Erwerbstätige, davon 1,042 Millionen Beschäftigte in Betrieben mit mehr als 50 Mitarbeitern (Stand April 2018) und ist damit größter industrieller Arbeitgeber im Land.Die Produktion konnte im Zeitraum von Januar bis April im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um real 4,2 Prozent ausgeweitet werden. "Das ist eine starke Leistung, denn auch andere Produktionsengpässe begrenzen das Wachstum", betont der VDMA-Chefvolkswirt. Im April beklagten 29 Prozent der Unternehmen einen Mangel an Material für die Produktion. In 10 Prozent der Unternehmen begrenzt ein zu kleiner Maschinenpark die Produktion. "Gerade die Politik hat es in der Hand, dass sich diese offensichtlichen Bedarfe in Investitionen umsetzen. Statt die Investoren ständig zu verunsichern muss sie ihrer Verantwortung für das Setzen guter Rahmenbedingungen gerecht werden", fordert Wiechers. (25.06.2018/ac/a/m)