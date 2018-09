Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Der VDMA hat eine Pressemitteilung veröffentlicht:



"Die Bestellungen aus dem Inland setzten ihren Wachstumskurs mit einem Zuwachs von 9 Prozent ungebremst fort", sagte VDMA-Chefvolkswirt Dr. Ralph Wiechers. Die Bestellungen aus dem Ausland erreichten zwar nur ein Plus von 1 Prozent. Doch dabei legten die Aufträge aus den Euro-Partnerländern ebenfalls kräftig um 9 Prozent zu. Lediglich die Bestellungen aus den Nicht-Euro-Ländern verfehlten ihr Vorjahresniveau um 3 Prozent. "Hier spielte das gute Großanlagengeschäft im Vorjahr eine Rolle. Zudem darf nicht vergessen werden, welchen Verunsicherungen die Maschinenbaukunden gerade aus Drittländern jenseits des Euro-Raums in den letzten Monaten ausgesetzt waren", sagte Wiechers. "Angesichts dessen kann der Maschinenbau mit dem Juli Ergebnis zufrieden sein."



Im Drei-Monatsvergleich Mai bis Juli 2018 lagen die Bestellungen insgesamt um real 5 Prozent über dem Vorjahreswert. Das Inland verbuchte in diesem Zeitraum einen Auftragszuwachs von 7 Prozent, die Auslandsorders legten um 4 Prozent zu. Die Bestellungen aus dem Euro-Raum wuchsen um 1 Prozent, aus den Nicht-Euro-Ländern kamen 5 Prozent mehr Aufträge. (05.09.2018/ac/a/m)





