Zur geplanten Aufhebung der Einreisebeschränkungen in den USA für Reisende aus den Schengen-Ländern erklärt Ulrich Ackermann, Abteilungsleiter Außenwirtschaft im VDMA:



"Endlich fallen die amerikanischen Einreisebeschränkungen für Geschäftsreisende aus den Schengen-Ländern weg. Damit wird ab November die aktuell größte Hürde im bilateralen Handel beseitigt. Die europäischen Maschinenbaufirmen können dann wieder ihren wichtigsten Aufgaben in vollem Umfang nachkommen: Installationen und Wartungen bei den US-Kunden durchführen, neue Geschäftskontakte knüpfen und die eigenen Tochtergesellschaften vor Ort unterstützen. Schon lange waren die Gründe für die US-Einreisebeschränkungen nicht mehr nachvollziehbar. Denn die Impfraten sind im Schengen-Raum mittlerweile höher als in den Vereinigten Staaten und die 7-Tage-Inzidenzen wesentlich niedriger als in den USA. Vielleicht wird durch den geforderten Nachweis einer Impfung bei der Einreise in den USA der eine oder andere sogar dazu ermuntert, sich endlich impfen zu lassen. Nun richtet sich das Augenmerk auf China, das nach wie vor eine rigide Einreisepolitik fährt." (21.09.2021/ac/a/m)





