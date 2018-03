Frankfurt am Main (www.aktiencheck.de) - Die Inlandsbestellungen verbuchten ein Plus von 14 Prozent, so der Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau e.V. (VDMA). Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemitteilung:Die Bestellungen aus dem Ausland legten im Januar ebenfalls um 14 Prozent zum Vorjahr zu. Während die Aufträge aus den Nicht-Euro-Ländern um 10 Prozent wachsen konnten, sattelten die Orders aus den Euro-Partnerländern auf schon recht hoher Vorjahresbasis noch ein knappes Viertel (plus 24 Prozent) drauf.Im Drei-Monats-Zeitraum November 2017 bis Januar 2018 legten die Auftragseingänge um real 12 Prozent zu. Die Inlandsbestellungen erhöhten sich in diesem Zeitraum um 15 Prozent, die Auslandsorders um 10 Prozent. Aus den Euro-Partnerländern kam ein Orderzuwachs von 9 Prozent, die Nicht-Euro-Länder legten um 11 Prozent zu. (05.03.2018/ac/a/m)