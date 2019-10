SIX Swiss Exchange-Aktienkurs VAT-Aktie:

142,85 CHF +3,29% (25.10.2019, 16:55)



ISIN VAT-Aktie:

CH0311864901



WKN VAT-Aktie:

A2AGGY



Ticker-Symbol VAT-Aktie:

19V



SIX Swiss Exchange Ticker-Symbol VAT-Aktie:

VACN



Kurzprofil VAT Group AG:



VAT (ISIN: CH0311864901, WKN: A2AGGY, Ticker-Symbol: 19V, SIX Ticker-Symbol: VACN) ist ein weltweit führendes Unternehmen in der Entwicklung und Herstellung von Vakuumventilen, Mehrventilmodulen und Metallbälgen. Umfassende Serviceleistungen rund um unsere Produkte komplettieren das Angebot. Die Gruppe hat ihren Hauptsitz in Haag (Schweiz) und beschäftigt weltweit ca. 1.200 Mitarbeiter. Die Firma verfügt über Produktionszentren in Haag (Schweiz), Penang (Malaysia) und Arad (Rumänien) sowie eine Produktionsstätte in Xinwu (Taiwan), die lokale Kunden beliefert.



VAT-Produkte werden vorwiegend in der Halbleiterindustrie, in der Herstellung von Flachbildschirmen und Fotovoltaikpanels sowie in einer breiten Palette von Industrie- und Forschungsanwendungen eingesetzt. Das Angebot umfasst die drei Segmente Ventile, Global Services und Industry.



Die Kundenbetreuung ist in vier regionale Organisationen aufgeteilt: Amerika, Europa, Asien sowie "Rest of the world". Jede dieser Regionen verfügt über bestens qualifiziertes Personal für den Verkauf, den Service und das Engineering. So kann das Unternehmen einen umfassenden und weltumspannenden 24-Stunden-Service gewährleisten.



In den vergangenen 50 Jahren hat sich VAT zu einem weltweit führenden Unternehmen im Bereich Vakuumventilen entwickelt. Dabei standen stets Innovation, Qualität und Zuverlässigkeit im Mittelpunkt. Zuverlässigkeit ist dabei nicht nur ein herausragendes Merkmal der Produkte, sondern prägt auch die Beziehungen zu Kunden. (25.10.2019/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Zürich (www.aktiencheck.de) - VAT-Aktienanalyse von Aktienanalyst Michael Foeth von Vontobel Research:Michael Foeth, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie der VAT Group AG (ISIN: CH0311864901, WKN: A2AGGY, Ticker-Symbol: 19V, SIX Ticker-Symbol: VACN).Talsohle durchschritten: Mit einem sequenziellen Wachstum des Auftragseingangs um 16% in der Ventilsparte und 10% im Konzern habe VAT den höchsten Auftragseingang seit fünf Quartalen gemeldet, und die Zeichen stünden auf weiteres Auftragswachstum im 4Q.Positive Signale für 2020: VAT erwarte 2020 eine Nachfragesteigerung bei Wafer-Produktionsausrüstungen. In den Segmenten Foundry und Logic werde ein stabiler Markt erwartet, im Speichersektor dagegen sei die Entwicklung unsicherer. Die NAND-Preise würden sich jedoch stabilisieren und die Höhe der Bestände normalisiere sich. Der Kunde Lam Research habe auf positive Signale hingewiesen und Optimismus in Bezug auf die NAND-Ausgaben im Jahr 2020 gezeigt. Lam sehe zudem positive Nachfragekatalysatoren für DRAM und erwarte eine Normalisierung der Preise und Bestände im späteren Verlauf von 2020.Steigende Margen und verbesserter FCF: Aufgrund verschiedener Kostensenkungsinitiativen und der Optimierung während des Abschwungs sei Foeth zuversichtlich, dass die EBITDA-Marge von VAT sich bei steigenden Mengen schnell verbessern und mittelfristig vielleicht sogar das Ziel von 33% übertreffen werde. Auf der Grundlage gesunkener Investitionen und der NUV-Senkung erwarte der Analyst für das GJ19 einen verbesserten NWC und eventuell steigende Dividenden.Angesichts der positiven Auftrags- und Umsatzdynamik, die ins 4Q führe, und des besseren Ausblicks für 2020 steige das Vertrauen in eine Erholung, obwohl Zeitpunkt und Ausmaß unsicher bleiben würden. Noch wichtiger aber sei, dass die starke Marktposition von VAT und die Aussichten auf weitere Marktanteilsgewinne in Zukunft auf Basis vergangener Auftragsgewinne nach Ansicht des Analysten den langfristigen Wettbewerbsvorteil von VAT weiter stärken und dadurch eine höhere Bewertung rechtfertigen würden.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze VAT-Aktie:Börse Stuttgart-Aktienkurs VAT-Aktie:129,10 EUR +5,82% (25.10.2019, 17:09)