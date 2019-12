Nach dem Rücksetzer bis auf den kurzfristigen Aufwärtstrend bei rund 109 Euro sei der Kauf einer kleinen Position vertretbar gewesen. Nach wie vor sei die Bewertung mit einem KUV von 7,1 und einem KGV für 2020 von knapp 60 extrem hoch. Dennoch: Die VARTA-Aktie habe in den letzten Monaten mit relativer Stärke geglänzt. Es sei nur eine Frage der Zeit, wann die Aktie das Allzeithoch bei 128,00 Euro nehme. Dann sei der Weg bis 135,00 Euro frei. Voraussetzung dafür sei ein freundlicher Gesamtmarkt.



Börsenplätze VARTA-Aktie:



XETRA-Aktienkurs VARTA-Aktie:

117,60 EUR +2,62% (19.12.2019, 16:12)



Tradegate-Aktienkurs VARTA-Aktie:

118,00 EUR +4,24% (19.12.2019, 16:27)



ISIN VARTA-Aktie:

DE000A0TGJ55



WKN VARTA-Aktie:

A0TGJ5



Ticker-Symbol VARTA-Aktie:

VAR1



Kurzprofil VARTA AG:



Die VARTA AG (ISIN: DE000A0TGJ55, WKN: A0TGJ5, Ticker-Symbol:VAR1) als Muttergesellschaft der Gruppe ist über ihre Tochtergesellschaften VARTA Microbattery GmbH und VARTA Storage GmbH in den Geschäftssegmenten Microbatteries und Power & Energy tätig. Die VARTA Microbattery GmbH ist heute bereits ein Innovationsführer im Bereich Mikrobatterien, einer der Marktführer bei Hörgerätebatterien und strebt die Marktführerschaft auch für Lithium-Ionen Batterien im Bereich Wearables insbesondere bei Hearables an.



Die VARTA Storage GmbH fokussiert sich auf intelligente Energielösungen für maßgeschneiderte Batteriespeichersysteme für OEM-Kunden sowie auf das Design, die Systemintegration und die Montage von stationären Lithium-Ionen Energiespeichersystemen. Mit fünf Produktions- und Fertigungsstätten in Europa und Asien sowie Vertriebszentren in Asien, Europa und den USA sind die operativen Tochtergesellschaften der VARTA AG Gruppe derzeit in über 75 Ländern weltweit tätig. (19.12.2019/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - VARTA-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Batterieherstellers VARTA AG (ISIN: DE000A0TGJ55, WKN: A0TGJ5, Ticker-Symbol:VAR1) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Aktie von VARTA habe nach einer kurzen Atempause wieder den Vorwärtsgang eingelegt. Es sei nur eine Frage der Zeit, wann das Allzeithoch bei 128 Euro geknackt werde.Die VARTA-Aktie gehöre nach der starken Performance zu den Top 5 der Unternehmen mit der höchsten Marktkapitalisierung im SDAX. Nur Spitzenreiter Traton (12,1 Milliarden) sowie Talanx (11,4) und DWS (6,2) stünden aktuell noch vor VARTA. Seit Jahresbeginn habe das Papier des Batterieherstellers knackige 360 Prozent zugelegt.Und die meisten Analysten würden bullish bleiben. Zum Beispiel Charlotte Friedrichs von der Privatbank Berenberg. Sie habe das Kursziel von 115 Euro auf 125 Euro angehoben.Für Commerzbank-Analyst Stephan Klepp bleibe die Varta-Aktie eindeutig ein "Kauf". Sein Kursziel laute 135 Euro. Staatliche Subventionen für Forschung und Entwicklung im Batteriegeschäft seien nun wahrscheinlich, wenngleich Zeitpunkt und Umfang derzeit noch unklar seien, habe Analyst Stephan Klepp in seiner neuesten Studie geschrieben.Dagegen halte Robert-Jan van der Horst vom Analysehaus Warburg Research. VARTA habe mit den neun-Monatszahlen mit seinem starken Geschäft im Bereich Microbatteries seine Erwartungen übertroffen. Zugleich gebe er aber zu bedenken, dass auch das nun von ihm aufgerufene höhere Kursziel von 63 Euro deutlich unter dem Kurs des Konzerns liege. Der Analyst plädiere daher weiter dafür, sich von den Papieren zu trennen.Fakt sei: Der Markt wachse rasant. "Wir stehen am Anfang eines großen Booms bei den Lithium-Ionen-Batterien für kabellose Kopfhörer, von dem wir am stärksten profitieren", habe VARTA-Vorstand Herbert Schein im September gesagt.Profitieren werde VARTA auch in punkto Batterien für Hörgeräte. "Der Markt für Hörgeräte hat noch viel Entwicklungspotenzial. Heute besitzen nur rund 25 Prozent der Menschen mit Hörminderung ein entsprechendes Gerät. Doch mit der Entwicklung hin zu immer kleineren und moderneren Geräten, steigt auch die Akzeptanz bei den Nutzern", habe VARTA-Vorstand Herbert Schein im Gespräch mit "Der Aktionär" nach der Vorlage der Q3-Zahlen gesagt.Nicht vergessen sollte man den Bereich Energiespeicher. "Hier rechnen wir in den nächsten Jahren mit einer stark wachsenden Nachfrage. In zwei, drei Jahren laufen nämlich die ersten Einspeisevergütungen nach dem Erneuerbare-Energien-Gesetz aus, die auf 20 Jahre begrenzt sind. Dann wird es für die Besitzer von Photovoltaikanlagen sinnvoller und viel wirtschaftlicher sein, den erzeugten Strom selbst zu verbrauchen statt ihn ins Netz einzuspeisen. Dafür brauchen sie einen Energiespeicher. Rund 1,7 Millionen Photovotaikanlagen warten auf solch ein Gerät. Darauf bereiten wir uns vor", so VARTA-Vorstand Schein.