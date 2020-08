Börsenplätze VARTA-Aktie:



Kurzprofil VARTA AG:



Die VARTA AG (ISIN: DE000A0TGJ55, WKN: A0TGJ5, Ticker-Symbol:VAR1) als Muttergesellschaft der Gruppe ist über ihre Tochtergesellschaften VARTA Microbattery GmbH und VARTA Storage GmbH in den Geschäftssegmenten Microbatteries und Power & Energy tätig. Die VARTA Microbattery GmbH ist heute bereits ein Innovationsführer im Bereich Mikrobatterien, einer der Marktführer bei Hörgerätebatterien und strebt die Marktführerschaft auch für Lithium-Ionen Batterien im Bereich Wearables insbesondere bei Hearables an.



Die VARTA Storage GmbH fokussiert sich auf intelligente Energielösungen für maßgeschneiderte Batteriespeichersysteme für OEM-Kunden sowie auf das Design, die Systemintegration und die Montage von stationären Lithium-Ionen Energiespeichersystemen. Mit fünf Produktions- und Fertigungsstätten in Europa und Asien sowie Vertriebszentren in Asien, Europa und den USA sind die operativen Tochtergesellschaften der VARTA AG Gruppe derzeit in über 75 Ländern weltweit tätig. (24.08.2020/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - VARTA-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Batterieherstellers VARTA AG (ISIN: DE000A0TGJ55, WKN: A0TGJ5, Ticker-Symbol: VAR1) unter die Lupe.Für die VARTA-Aktie seien die vergangenen Monate richtig gut gelaufen. Zudem sei es auch letzte Woche weiter aufwärts gegangen, wenngleich das Plus mit rund vier Prozent vergleichsweise bescheiden ausgefallen sei. Und auch heute zeige sich das Papier des Batterieherstellers in guter Verfassung. Das Allzeithoch bei 129 Euro rücke mit jedem weiteren Kursanstieg immer näher ins Blickfeld.VARTA habe in den vergangenen drei Monaten gut ein Drittel an Wert gewonnen. Und das in Zeiten der Corona-Pandemie. Es laufe also richtig rund für den Batteriehersteller. Ein sattes Umsatzplus im ersten Halbjahr und dazu noch eine erhöhte Prognose fürs Gesamtjahr - das seien die bilanziellen Zutaten der Erfolgsstory.Dahinter stehe die aktuell große Nachfrage nach kompakten tragbaren Geräten wie zum Beispiel kabellose Kopfhörer und Smartwatches. Dafür würden Unternehmen wie beispielsweise Apple Sony oder auch Samsung Akkus brauchen - die sie von VARTA beziehen würden. Und VARTA könne derzeit nicht so schnell produzieren und liefern, wie die Bestellungen eingehen würden.Hinweis nach §34 WPHG zur Begründung möglicher Interessenkonflikte: Aktien oder Derivate, die in diesem Artikel besprochen/genannt werden, befinden sich im "Real-Depot" von DER AKTIONÄR.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link