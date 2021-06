Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Die VARTA AG (ISIN: DE000A0TGJ55, WKN: A0TGJ5, Ticker-Symbol Deutschland: VAR1) produziert und vermarktet ein umfassendes Batterie-Portfolio von Mikrobatterien, Haushaltsbatterien, Energiespeichersystemen bis zu kundenspezifischen Batterielösungen für eine Vielzahl von Anwendungen und setzt als Technologieführer in wichtigen Bereichen die Industriestandards. Als Muttergesellschaft der Gruppe ist sie in den Geschäftssegmenten "Microbatteries & Solutions" und "Household Batteries" tätig.



Das Segment "Microbatteries & Solutions" fokussiert sich auf das OEM-Geschäft für Mikrobatterien sowie auf das Lithium-Ionen-Batteriepack-Geschäft. Durch intensive Forschung und Entwicklung setzt VARTA die weltweiten Maßstäbe im Mikrobatterienbereich und ist anerkannter Innovationsführer in den wichtigen Wachstumsmärkten der Lithium-Ionen-Technologie sowie bei primären Hörgerätebatterien. Das Segment "Household Batteries" umfasst das Batteriegeschäft für Endkunden, darunter Haushaltsbatterien, Akkus, Ladegeräte, Portable Power (Power Banks) und Leuchten sowie Energiespeicher. (28.06.2021/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - VARTA-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Batterieherstellers VARTA AG (ISIN: DE000A0TGJ55, WKN: A0TGJ5, Ticker-Symbol: VAR1) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Lithium-Ionen-Akkus aus dem Hause VARTA seien ein echter Dauerbrenner. Der Batteriehersteller profitiere vom Boom im Geschäft mit kabellosen Kopfhörern. Heute werde im schwäbischen Nördlingen ein Werk für leistungsstarke Batteriezellen für Fitnessuhren und ähnliche Produkte in Betrieb genommen. Größter Hoffnungsträger sei aber das Geschäft mit der Elektromobilität.Am Montag (14:00 Uhr) werde VARTA die Fabrik in Nördlingen gemeinsam mit Bayerns Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler) offiziell eröffnen. An dem Standort im Landkreis Donau-Ries habe VARTA auch bisher bereits eine Produktion gehabt, die nun erweitert werde.Die Entwicklung der in Nördlingen angewandten Technik werde vom Bund und dem Freistaat mit etwa 100 Millionen Euro gefördert. Das Unternehmen habe angekündigt, dafür in dem neuen Werk etwa 600 zusätzliche Arbeitsplätze zu schaffen.Der Batteriehersteller mit Hauptsitz in Ellwangen bezeichne Nördlingen als die modernste Lithium-Ionen-Batteriezellenfabrik. Dort sollten die kleinen Energiespender unter anderem für den Wachstumsmarkt der sogenannten Wearables hergestellt werden. Darunter würden mit Technik ausgestattete Kleidungsstücke und Geräte verstanden, die direkt am Körper getragen würden. Beispiele seien Fitnessuhren oder Brillen mit Displays.Die Aktie habe zuletzt dennoch Boden gutmachen können. Mit dem Sprung über die charttechnischen Widerstände bei 130 Euro und 138,70 Euro seien passende Kaufsignale generiert worden. Diese beiden Bereiche würden nun als Unterstützung dienen. Die nächsten Ziele würden bei 168,40 Euro (Verlaufshoch aus dem Februar) und bei 181,30 Euro (Allzeithoch) warten. Bei aller Euphorie: Analysten würden angesichts der Bewertung weiter skeptisch bleiben. Das durchschnittliche Kursziel betrage aktuell bei 115,50 Euro. Das Top-Ziel komme von der DZ BANK (145 Euro). Warburg Research bleibt mit einem fairen Wert von 83 Euro weiter der größte Pessimist, so Michael Schröder von "Der Aktionär" zur VARTA-Aktie. (Analyse vom 28.06.2021)Mit Material von dpa-AFX