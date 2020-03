Börsenplätze VARTA-Aktie:



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - VARTA-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Batterieherstellers VARTA AG (ISIN: DE000A0TGJ55, WKN: A0TGJ5, Ticker-Symbol: VAR1) unter die Lupe.Der Batteriehersteller VARTA wolle seinen Gewinn für weitere Investitionen einbehalten. Vorstand und Aufsichtsrat möchten auf der voraussichtlich am 18. Juni stattfindenden Hauptversammlung vorschlagen, den für das abgelaufene Geschäftsjahr ausgewiesenen Bilanzgewinn von rund 69 Millionen Euro vollständig auf neue Rechnung vorzutragen, habe das Unternehmen am Freitag in Ellwangen mitgeteilt. Dadurch wolle das Unternehmen seine Finanzierungskraft wie schon im Vorjahr für geplante Investitionen stärken.VARTA sei derzeit Marktführer für die Akkus in kabellosen Kopfhörern, die derzeit einen Boom erleben würden. Um den steigenden Bedarf zu decken, baue VARTA die Kapazitäten stark aus. Bis Ende 2021 sollten über 200 Millionen Lithium-Ionen-Zellen jährlich produziert werden. Vor diesem Hintergrund erwarte VARTA denn auch, beim Wachstum in diesem Jahr nochmals zuzulegen. Eine genauere Prognose solle es mit den detaillierten Zahlen am 31. März geben.Der Konzern blicke auf ein weiteres erfolgreiches Geschäftsjahr zurück. Der Konzernumsatz sei um 33,5 Prozent auf 362,7 Millionen Euro und das bereinigte EBITDA um 94,1 Prozent auf 97,5 Millionen Euro gestiegen. Die Eckpunkte des vorläufigen Konzernabschlusses seien bereits am 17. Februar 2020 veröffentlicht worden. Aufgrund der bereits angelaufenen massiven Investitionen in die Erweiterung der Produktionskapazitäten im Bereich Lithium-Ionen-Batterien erwarte der Konzern, beim Wachstum im Geschäftsjahr 2020 nochmals zuzulegen, so VARTA in einer Mitteilung.Anleger setzen den Wert auf ihre Watchlist, so Marion Schlegel von "Der Aktionär" zur VARTA-Aktie. (Analyse vom 27.03.2020)(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link