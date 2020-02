Mit Material von dpa-AFX



Die VARTA AG (ISIN: DE000A0TGJ55, WKN: A0TGJ5, Ticker-Symbol:VAR1) als Muttergesellschaft der Gruppe ist über ihre Tochtergesellschaften VARTA Microbattery GmbH und VARTA Storage GmbH in den Geschäftssegmenten Microbatteries und Power & Energy tätig. Die VARTA Microbattery GmbH ist heute bereits ein Innovationsführer im Bereich Mikrobatterien, einer der Marktführer bei Hörgerätebatterien und strebt die Marktführerschaft auch für Lithium-Ionen Batterien im Bereich Wearables insbesondere bei Hearables an.



Die VARTA Storage GmbH fokussiert sich auf intelligente Energielösungen für maßgeschneiderte Batteriespeichersysteme für OEM-Kunden sowie auf das Design, die Systemintegration und die Montage von stationären Lithium-Ionen Energiespeichersystemen. Mit fünf Produktions- und Fertigungsstätten in Europa und Asien sowie Vertriebszentren in Asien, Europa und den USA sind die operativen Tochtergesellschaften der VARTA AG Gruppe derzeit in über 75 Ländern weltweit tätig.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - VARTA-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Batterieherstellers VARTA AG (ISIN: DE000A0TGJ55, WKN: A0TGJ5, Ticker-Symbol: VAR1) unter die Lupe.Die Aktie des Batterieherstellers VARTA sei am Montag als Top-Gewinner des Tages im MDAX aus dem Handel gegangen. Knapp acht Prozent sei es nach oben auf 84,20 Euro gegangen. Das Unternehmen habe dabei von starken Zahlen profitiert und auch der Ausblick habe die Anleger überzeugen können. Der Batteriehersteller habe vom Boom bei kabellosen Kopfhörern profitiert. Hier sei VARTA Marktführer. Am heutigen Dienstag müsse das Papier allerdings leicht abgeben. Hier würden die jüngsten Zahlen von Apple etwas auf die Stimmung drücken.Der Umsatz sei dank der dafür produzierten Batterien im vergangenen Jahr um 34 Prozent auf 364 Millionen Euro geklettert, wie das Unternehmen am Montag auf Basis vorläufiger Zahlen mitgeteilt habe. Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen sei auf rund 98 Millionen Euro und damit fast auf das Doppelte gestiegen. Mit beiden Werten habe VARTA besser abgeschnitten als vom Unternehmen zuletzt selbst in Aussicht gestellt. Im laufenden Jahr wolle VARTA das Umsatz- und Ergebniswachstum aus eigener Kraft noch steigern. Detaillierte Zahlen lege VARTA am 31. März vor."Als Innovationsführer werden wir auch dieses Jahr die Energiedichte unserer Lithium-Ionen Zellen um zirka 30 Prozent erhöhen", habe Vorstandschef Schein gesagt. Damit baue VARTA seinen Technologievorsprung weiter aus.Zuletzt hätten aufkommende Konkurrenzsorgen den Optimismus bei den Anlegern aber deutlich gedämpft, der im vergangenen Jahr fast verfünffachte Aktienkurs sei im laufenden Jahr bisher deutlich unter Druck geraten. Erst im Dezember sei VARTA wegen der starken Kursentwicklung der Aktie in den MDAX der mittelgroßen Werte aufgestiegen.Die Privatbank Berenberg habe die Einstufung für VARTA auf "buy" mit einem Kursziel von 110 Euro belassen. In einem außergewöhnlichen vierten Quartal habe der Batteriekonzern mit Blick auf den Umsatz und das bereinigte EBITDA die Erwartungen deutlich um bis zu 30 Prozent übertroffen, habe Analystin Charlotte Friedrichs in einer ersten Reaktion am Montag geschrieben.Zuletzt habe VARTA die 200-Tage-Linie zurückerobern können. Das charttechnische Bild habe sich damit wieder etwas aufgehellt. Die nächste größere Hürde nach oben warte bei der 100-Euro-Marke. Nach unten seien die jüngsten Tiefs im Bereich von 72,60 Euro ein enorm wichtiger Support.Marion Schlegel von "Der Aktionär" rät die Position laufen zu lassen und mit einem Stopp bei 67 Euro abzusichern. (Analyse vom 18.02.2020)