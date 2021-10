XETRA-Aktienkurs VARTA-Aktie:

Kurzprofil VARTA AG:



Die VARTA AG (ISIN: DE000A0TGJ55, WKN: A0TGJ5, Ticker-Symbol Deutschland: VAR1) produziert und vermarktet ein umfassendes Batterie-Portfolio von Mikrobatterien, Haushaltsbatterien, Energiespeichersystemen bis zu kundenspezifischen Batterielösungen für eine Vielzahl von Anwendungen und setzt als Technologieführer in wichtigen Bereichen die Industriestandards. Als Muttergesellschaft der Gruppe ist sie in den Geschäftssegmenten "Microbatteries & Solutions" und "Household Batteries" tätig.



Das Segment "Microbatteries & Solutions" fokussiert sich auf das OEM-Geschäft für Mikrobatterien sowie auf das Lithium-Ionen-Batteriepack-Geschäft. Durch intensive Forschung und Entwicklung setzt VARTA die weltweiten Maßstäbe im Mikrobatterienbereich und ist anerkannter Innovationsführer in den wichtigen Wachstumsmärkten der Lithium-Ionen-Technologie sowie bei primären Hörgerätebatterien. Das Segment "Household Batteries" umfasst das Batteriegeschäft für Endkunden, darunter Haushaltsbatterien, Akkus, Ladegeräte, Portable Power (Power Banks) und Leuchten sowie Energiespeicher. (06.10.2021/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - VARTA-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Batterieherstellers VARTA AG (ISIN: DE000A0TGJ55, WKN: A0TGJ5, Ticker-Symbol: VAR1) unter die Lupe.Am 17. Oktober 2017 habe VARTA sein Börsendebüt gefeiert. Die Aktien des Batterieherstellers seien zu 17,50 Euro ausgegebenen worden. Der erste Preis habe bei 24,25 Euro gelegen und damit 40% über dem Emissionspreis. Die Marktkapitalisierung habe bei knapp 700 Mio. Euro gelegen. Rund vier Jahre später betrage der Börsenwert rund 4,6 Mrd. Euro. Wohin gehe die Reise?Es sei kein Geheimnis: Die weltweite Nachfrage nach wieder aufladbaren Mikrobatterien werde in den kommenden Jahren weiter dynamisch steigen. VARTA dürfte dank seiner starken Marktposition und dem Know-how-Vorsprung im Bereich Lithium-Ionen-Batterien von dieser Entwicklung profitieren und damit Geld verdienen. Die Produktionskapazitäten im Werk in Nördlingen (Bayern) seien bereits auf bis zu 400 Mio. der gefragten Knopfzellen pro Jahr ausgebaut worden.Zum größten Wachstumstreiber avanciere jedoch die Elektromobilität. Intelligente Batterielösungen seien der Schlüssel zum Erfolg der Elektromobilität. Gefragt seien eine hohe Energiedichte, Schnellladefähigkeit und Flexibilität in der Bauweise. Mit der V4Drive-Hochleistungsbatterie habe das Ellwanger Unternehmen ein Produkt entwickelt, um von diesem Trend zu profitieren.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze VARTA-Aktie: