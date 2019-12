Nach dem Rücksetzer bis auf den kurzfristigen Aufwärtstrend bei rund 109 Euro sei der Kauf einer kleinen Position vertretbar gewesen. Zwar sei die Bewertung der VARTA-Aktie extrem hoch, dennoch: In den letzten Monaten habe die Aktie mit relativer Stärke geglänzt.



Es sei nur eine Frage der Zeit, wann VARTA das bisherige Allzeithoch bei 128,00 Euro nehme. Nächster Halt ist dann die Marke von 135,00 Euro, so Jochen Kauper von "Der Aktionär". Der Stoppkurs laute 95,00 Euro. (Analyse vom 17.12.2019)



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze VARTA-Aktie:



XETRA-Aktienkurs VARTA-Aktie:

118,40 EUR -1,66% (17.12.2019, 09:26)



Tradegate-Aktienkurs VARTA-Aktie:

118,20 EUR -3,27% (17.12.2019, 09:42)



ISIN VARTA-Aktie:

DE000A0TGJ55



WKN VARTA-Aktie:

A0TGJ5



Ticker-Symbol VARTA-Aktie:

VAR1



Kurzprofil VARTA AG:



Die VARTA AG (ISIN: DE000A0TGJ55, WKN: A0TGJ5, Ticker-Symbol:VAR1) als Muttergesellschaft der Gruppe ist über ihre Tochtergesellschaften VARTA Microbattery GmbH und VARTA Storage GmbH in den Geschäftssegmenten Microbatteries und Power & Energy tätig. Die VARTA Microbattery GmbH ist heute bereits ein Innovationsführer im Bereich Mikrobatterien, einer der Marktführer bei Hörgerätebatterien und strebt die Marktführerschaft auch für Lithium-Ionen Batterien im Bereich Wearables insbesondere bei Hearables an.



Die VARTA Storage GmbH fokussiert sich auf intelligente Energielösungen für maßgeschneiderte Batteriespeichersysteme für OEM-Kunden sowie auf das Design, die Systemintegration und die Montage von stationären Lithium-Ionen Energiespeichersystemen. Mit fünf Produktions- und Fertigungsstätten in Europa und Asien sowie Vertriebszentren in Asien, Europa und den USA sind die operativen Tochtergesellschaften der VARTA AG Gruppe derzeit in über 75 Ländern weltweit tätig. (17.12.2019/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - VARTA-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Batterieherstellers VARTA AG (ISIN: DE000A0TGJ55, WKN: A0TGJ5, Ticker-Symbol:VAR1) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Aktie von VARTA habe zu Wochenbeginn die Konsolidierung beendet und wieder deutlich zugelegt. Wie viel Potenzial stecke noch im Papier des Batterieherstellers?Die VARTA-Aktie sei nach ihrem Höhenflug mittlerweile sehr sportlich bewertet. Der Börsenwert betrage 4,87 Milliarden Euro. Mache bei einem erwarteten Umsatz für das Jahr 2020 von 682 Millionen Euro ein Kurs-Umsatz-Verhältnis von 7,1. Analysten würden den Gewinn pro Aktie im Jahr 2020 auf 2,03 Euro schätzen. Das entspreche einem aktuellen Kurs-Gewinn-Verhältnis von 59.Und dennoch würden viele Analysten weiter optimistisch bleiben. Analystin Charlotte Friedrichs von der Privatbank Berenberg habe erst vor wenigen Tagen ihr Kursziel für die VARTA-Aktie um zehn Euro auf 125 Euro erhöht. Nach einem Gespräch mit dem Finanzvorstand Steffen Munz sei sie nun noch optimistischer für die Margen der Mikrobatterie-Sparte.Stefan Klepp von der Commerzbank lege noch eine Schippe drauf. Er halte die VARTA-Aktie erst bei 135 Euro für fair bewertet.Die Lithium-Ionen-Zellen von VARTA würden unter anderem für Hightech-Produkte für den Endverbraucher benötigt, insbesondere für kabellose Kopfhörer. Da diese äußerst beliebt seien und die Nachfrage konstant hoch sei, würden Experten davon ausgehen, dass sich die jüngste Erfolgsgeschichte der Baden-Württemberger auch in Zukunft weiter fortsetze."In den kommenden drei bis vier Jahren sehen wir das größte Potenzial bei den Wearables - insbesondere bei den Lithium-Ionen Zellen für kabellose Premium-Kopfhörer. Aber auch bei den Hörgerätebatterien, bei denen wir Weltmarktführer sind, wird sich in den nächsten Jahren viel tun: Zum einen geht der Trend hin zu mehr wiederaufladbaren Batterien und andererseits hat der Markt für Hörgeräte noch viel Entwicklungspotenzial. Heute besitzen nur rund 25 Prozent der Menschen mit Hörminderung ein entsprechendes Gerät. Doch mit der Entwicklung hin zu immer kleineren und moderneren Geräten, steigt auch die Akzeptanz bei den Nutzern", habe VARTA-Vorstand Herbert Schein im Gespräch mit "Der Aktionär" nach der Vorlage der Q3-Zahlen gesagt.Nicht zuletzt deshalb und um den steigenden Bedarf zu decken baue VARTA seine Kapazitäten erheblich aus. Bis zum Jahr 2022 sollten über 150 Millionen Zellen jährlich produziert werden. Bereits 2020 strebe VARTA mit einem Marktanteil von mehr als 50 Prozent eine weltweit führende Position mit Lithium-Ionen-Zellen an. Für den Ausbau in der Lithium-Ionen-Fertigung habe sich das Unternehmen im Sommer über eine Kapitalerhöhung 100 Millionen Euro besorgt.Jüngst sei zudem bekannt geworden, dass VARTA mit dem Kauf der namensgleichen Varta Consumer Batteries wieder in das Geschäft mit klassische Gerätebatterien einsteigen dürfe. Die EU-Kommission habe VARTA für die Übernahme von der US-amerikanischen Energizer Holdings zwar grünes Licht gegeben, habe den Zukauf aber nur unter Auflagen frei gegeben. So solle verhindert werden, dass Endkunden nicht aus Märkten ausgeschlossen würden oder höhere Preise in Kauf nehmen müssten.