Kurzprofil VARTA AG:



Die VARTA AG (ISIN: DE000A0TGJ55, WKN: A0TGJ5, Ticker-Symbol:VAR1) als Muttergesellschaft der Gruppe ist über ihre Tochtergesellschaften VARTA Microbattery GmbH und VARTA Storage GmbH in den Geschäftssegmenten Microbatteries und Power & Energy tätig. Die VARTA Microbattery GmbH ist heute bereits ein Innovationsführer im Bereich Mikrobatterien, einer der Marktführer bei Hörgerätebatterien und strebt die Marktführerschaft auch für Lithium-Ionen Batterien im Bereich Wearables insbesondere bei Hearables an.



Die VARTA Storage GmbH fokussiert sich auf intelligente Energielösungen für maßgeschneiderte Batteriespeichersysteme für OEM-Kunden sowie auf das Design, die Systemintegration und die Montage von stationären Lithium-Ionen Energiespeichersystemen. Mit fünf Produktions- und Fertigungsstätten in Europa und Asien sowie Vertriebszentren in Asien, Europa und den USA sind die operativen Tochtergesellschaften der VARTA AG Gruppe derzeit in über 75 Ländern weltweit tätig. (02.12.2019/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - VARTA-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Batterieherstellers VARTA AG (ISIN: DE000A0TGJ55, WKN: A0TGJ5, Ticker-Symbol:VAR1) unter die Lupe.Die VARTA-Aktie sei der Outperformer im SDAX. Angetrieben von guten Zahlen für das dritte Quartal und einer Anhebung der Prognose für das Gesamtjahr von 320 bis 330 Euro auf 330 bis 340 Mio. sei die VARTA-Aktie auf ein neues Allzeithoch geklettert.VARTA sei in einem spannenden Markt stark positioniert. Die Wachstumsraten seien nach wie vor vielversprechend. Nur, die aktuelle Börsenbewertung sei bereits extrem hoch!VARTA werde an der Börse aktuell mit 4,69 Mrd. Euro bewertet und das bei einem geschätzten Umsatz von 674 Mio. Euro für 2020. Das bedeute ein überaus sportliches Kurs-Umsatz-Verhältnis von 6,9 und ein KGV von 96 für 2020. Dennoch: Die VARTA-Aktie überzeuge in den letzten Wochen durch relative Stärke. Anleger sollten den Stoppkurs auf 90 Euro nachziehen. Halten, rät Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 02.12.2019)