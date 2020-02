Tradegate-Aktienkurs VARTA-Aktie:

76,60 EUR -4,37% (31.01.2020, 22:26)



ISIN VARTA-Aktie:

DE000A0TGJ55



WKN VARTA-Aktie:

A0TGJ5



Ticker-Symbol VARTA-Aktie:

VAR1



Kurzprofil VARTA AG:



Die VARTA AG (ISIN: DE000A0TGJ55, WKN: A0TGJ5, Ticker-Symbol:VAR1) als Muttergesellschaft der Gruppe ist über ihre Tochtergesellschaften VARTA Microbattery GmbH und VARTA Storage GmbH in den Geschäftssegmenten Microbatteries und Power & Energy tätig. Die VARTA Microbattery GmbH ist heute bereits ein Innovationsführer im Bereich Mikrobatterien, einer der Marktführer bei Hörgerätebatterien und strebt die Marktführerschaft auch für Lithium-Ionen Batterien im Bereich Wearables insbesondere bei Hearables an.



Die VARTA Storage GmbH fokussiert sich auf intelligente Energielösungen für maßgeschneiderte Batteriespeichersysteme für OEM-Kunden sowie auf das Design, die Systemintegration und die Montage von stationären Lithium-Ionen Energiespeichersystemen. Mit fünf Produktions- und Fertigungsstätten in Europa und Asien sowie Vertriebszentren in Asien, Europa und den USA sind die operativen Tochtergesellschaften der VARTA AG Gruppe derzeit in über 75 Ländern weltweit tätig. (01.02.2020/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - VARTA-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann, Redakteur beim Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt die Aktie des Batterieherstellers VARTA AG (ISIN: DE000A0TGJ55, WKN: A0TGJ5, Ticker-Symbol: VAR1) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die VARTA-Aktie springe hin und her. Jetzt kämpfe sie wieder mit der 200-Tage-Linie. Sie habe von den Apple-Zahlen profitiert. Bei VARTA handle es sich um eine Art Glaubensfrage. Das Unternehmen habe bei der letzten Investor Relations-Präsentation seine Plan-Zahlen für das Wachstum in dem Bereich der Knopfzellen deutlich nach oben angepasst. Man rechne hier mit einem durchschnittlichen Wachstum von 44% bis 2022, ausgehend von 2018. Das habe die VARTA-Aktie zumindest mal nicht weiter abstürzen lassen. Wichtig sei jetzt der Bereich um 80 Euro. Sollte hier ein Boden gefunden werden, dann seien auch schnell wieder 100 bis 110 Euro möglich, so Thomas Bergmann, Redakteur beim Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 31.01.2020)Die vollständige Analyse von Thomas Bergmann, Redakteur beim Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV", können Sie HIER abrufen.Börsenplätze VARTA-Aktie:XETRA-Aktienkurs VARTA-Aktie:76,90 EUR -3,03% (31.01.2020, 17:25)