Börsenplätze VARTA-Aktie:



XETRA-Aktienkurs VARTA-Aktie:

45,25 EUR +2,26% (04.06.2019, 11:11)



Tradegate-Aktienkurs VARTA-Aktie:

45,25 EUR +4,50% (04.06.2019, 11:26)



ISIN VARTA-Aktie:

DE000A0TGJ55



WKN VARTA-Aktie:

A0TGJ5



Ticker-Symbol VARTA-Aktie:

VAR1



Kurzprofil VARTA AG:



Die VARTA AG (ISIN: DE000A0TGJ55, WKN: A0TGJ5, Ticker-Symbol:VAR1) als Muttergesellschaft der Gruppe ist über ihre Tochtergesellschaften VARTA Microbattery GmbH und VARTA Storage GmbH in den Geschäftssegmenten Microbatteries und Power & Energy tätig. Die VARTA Microbattery GmbH ist heute bereits ein Innovationsführer im Bereich Mikrobatterien, einer der Marktführer bei Hörgerätebatterien und strebt die Marktführerschaft auch für Lithium-Ionen Batterien im Bereich Wearables insbesondere bei Hearables an. Die VARTA Storage GmbH fokussiert sich auf intelligente Energielösungen für maßgeschneiderte Batteriespeichersysteme für OEM-Kunden sowie auf das Design, die Systemintegration und die Montage von stationären Lithium-Ionen Energiespeichersystemen. Mit fünf Produktions- und Fertigungsstätten in Europa und Asien sowie Vertriebszentren in Asien, Europa und den USA sind die operativen Tochtergesellschaften der VARTA AG Gruppe derzeit in über 75 Ländern weltweit tätig. (04.06.2019/ac/a/nw)



Frankfurt am Main (www.aktiencheck.de) - VARTA-Aktienanalyse von EQUI.TS GmbH:Thomas Schießle und Daniel Großjohan, Analysten der EQUI.TS GmbH, bestätigen in einer aktuellen Aktienanalyse ihr Anlagevotum für die Aktie der VARTA AG (ISIN: DE000A0TGJ55, WKN: A0TGJ5, Ticker-Symbol:VAR1).Der fremdfinanzierte Kauf für rund EUR 100 Mio. überrasche und werde die Topline ab 2020 um rund EUR 300 Mio., also ca. +100% wachsen lassen. Der vergrößerte Konzern werde in den kommenden Jahren, so die Fachanalysten, nicht mehr zweistellig bei Umsatz- und Profit wachsen, denn es komme relativ langsam und margenschwach wachsendes, gleichzeitig aber Cashflow-stabiles (Free Cashflow-Marge: ca. 10%) Consumer Geschäft dazu. Zeitgleich halte die Innovations- und Kapazitätsausbauphase in den etablierten Bereich an, um das hohe Wachstum dort realisieren zu können.Erst nach EU-Kartellfreigabe folge wohl die Anpassung der Guidance 2019, so die Researcher.Es gelte das zuzukaufende Potential zu quantifizieren, Kosten- und vor allem Ertragssynergien mittelfristig zu heben, würden die Aktienexperten in ihrer gerade veröffentlichten Studie schließen. Das Chancen-/Risiko-Verhältnis, die Equity-Story und auch die Peer-Gruppe würden neu ausjustiert; das gelte wohl auch für die Investoren.