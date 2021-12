Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil VARTA AG:



Die VARTA AG (ISIN: DE000A0TGJ55, WKN: A0TGJ5, Ticker-Symbol: VAR1) produziert und vermarktet ein umfassendes Batterie-Portfolio von Mikrobatterien, Haushaltsbatterien, Energiespeichersystemen bis zu kundenspezifischen Batterielösungen für eine Vielzahl von Anwendungen und setzt als Technologieführer in wichtigen Bereichen die Industriestandards. Als Muttergesellschaft der Gruppe ist sie in den Geschäftssegmenten "Microbatteries & Solutions" und "Household Batteries" tätig.



Das Segment "Microbatteries & Solutions" fokussiert sich auf das OEM-Geschäft für Mikrobatterien sowie auf das Lithium-Ionen-Batteriepack-Geschäft. Durch intensive Forschung und Entwicklung setzt VARTA die weltweiten Maßstäbe im Mikrobatterienbereich und ist anerkannter Innovationsführer in den wichtigen Wachstumsmärkten der Lithium-Ionen-Technologie sowie bei primären Hörgerätebatterien. Das Segment "Household Batteries" umfasst das Batteriegeschäft für Endkunden, darunter Haushaltsbatterien, Akkus, Ladegeräte, Portable Power (Power Banks) und Leuchten sowie Energiespeicher. (03.12.2021/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - VARTA-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Batterieherstellers VARTA AG (ISIN: DE000A0TGJ55, WKN: A0TGJ5, Ticker-Symbol: VAR1) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Ein Bericht über eine offenbar nachlassende Nachfrage nach dem neuen iPhone von Apple habe gestern die Aktien von Halbleiterunternehmen und Apple-Zulieferern belastet. Die VARTA-Aktie habe sich dagegen recht stabil gezeigt. Die Batterien würden zwar nicht im iPhone, allerdings in Apples schnurlosen Kopfhörern (Airpods) stecken. Ungeachtet dessen richte Vorstand Herbert Schein den Blick schon jetzt auf das kommende Jahr.Zur Erinnerung: Apple habe seine Zulieferer über eine sich abschwächende Nachfrage nach dem iPhone13 informiert, habe die Nachrichtenagentur Bloomberg berichtet. Da das Angebot an neuen iPhones wegen der Probleme in der Lieferkette derzeit knapp sei, hätten sich offenbar manche Konsumenten gegen einen Kauf des eigentlich begehrten Geräts entschieden.Der verzögerte Start von neuen Projekten bei Kunden, die Batteriepacks und Lithium-Ionen-Zellen von VARTA in ihren Geräten verbauen würden, habe den Konzern bereits in den ersten neun Monaten ausgebremst. Ergebnis: Die Prognose für das Gesamtjahr sei angepasst worden.Vorstand Herbert Schein richte den Blick aber bereits nach vorne. Er setze darauf, dass der Markt für schnurlose Headsets, in denen die wiederaufladbaren Lithium-Ionen-Batterien von VARTA (CoinPower) verbaut würden, auch künftig wachsen werde. "Spätestens wenn Smartphones mit True Wireless Stereo Headsets gebundelt, also zusammen verkauft werden, wird sich das Wachstum noch beschleunigen", so der Konzernchef gegenüber dem "Aktionär".Das Fazit habe Bestand: Könne VARTA im Bereich CoinPower weiter wachsen und die nächsten beiden Jahre nutzen, um dann in der E-Mobilität wie geplant eine lukrative Nische erfolgreich zu besetzen, dürfte die Aktie auch in höhere Kursregionen vorstoßen.Wird die VARTA-Aktie kurzfristig von der aktuellen Verunsicherung noch einmal nach unten gedrückt, legen sich Anleger mit Weitblick bei Kursen um 105 Euro auf die Lauer, so Michael Schröder von "Der Aktionär". (Analyse vom 03.12.2021)