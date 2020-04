XETRA-Aktienkurs VARTA-Aktie:

69,55 EUR +3,04% (09.04.2020, 10:29)



Tradegate-Aktienkurs VARTA-Aktie:

69,25 EUR +2,74% (09.04.2020, 10:43)



ISIN VARTA-Aktie:

DE000A0TGJ55



WKN VARTA-Aktie:

A0TGJ5



Ticker-Symbol VARTA-Aktie:

VAR1



Kurzprofil VARTA AG:



Die VARTA AG (ISIN: DE000A0TGJ55, WKN: A0TGJ5, Ticker-Symbol:VAR1) als Muttergesellschaft der Gruppe ist über ihre Tochtergesellschaften VARTA Microbattery GmbH und VARTA Storage GmbH in den Geschäftssegmenten Microbatteries und Power & Energy tätig. Die VARTA Microbattery GmbH ist heute bereits ein Innovationsführer im Bereich Mikrobatterien, einer der Marktführer bei Hörgerätebatterien und strebt die Marktführerschaft auch für Lithium-Ionen Batterien im Bereich Wearables insbesondere bei Hearables an.



Die VARTA Storage GmbH fokussiert sich auf intelligente Energielösungen für maßgeschneiderte Batteriespeichersysteme für OEM-Kunden sowie auf das Design, die Systemintegration und die Montage von stationären Lithium-Ionen Energiespeichersystemen. Mit fünf Produktions- und Fertigungsstätten in Europa und Asien sowie Vertriebszentren in Asien, Europa und den USA sind die operativen Tochtergesellschaften der VARTA AG Gruppe derzeit in über 75 Ländern weltweit tätig. (09.04.2020/ac/a/t)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - VARTA: Vorsicht kann sicher nicht schaden - AktienanalyseDiese Nachrichten haben momentan eher Seltenheitswert: Der Batteriehersteller VARTA (ISIN: DE000A0TGJ55, WKN: A0TGJ5, Ticker-Symbol:VAR1) ist trotz der Coronavirus-Pandemie optimistisch für sein Geschäft im laufenden Jahr, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Zwar seien negative Einflüsse nicht auszuschließen, doch aktuell gebe es dafür keine Hinweise, habe das Unternehmen mitgeteilt. Daher gehe man beim Ausblick für 2020 von keinen Beeinträchtigungen aus. Konkret kalkuliere VARTA mit einem Umsatz zwischen 780 Mio. und 800 Mio. Euro - das wäre mehr als doppelt so viel wie 2019 (362,7 Mio. Euro). Das EBITDA solle auf 175 bis 185 Mio. Euro steigen nach 97,5 Mio. Euro im Vorjahr.Eigentlich gute Nachrichten: Nach anfänglichen Gewinnen sei die Aktie dennoch ins Minus gedreht. Daran seien Analysten wie Robert-Jan van der Horst von Warburg Research sicher nicht ganz unschuldig gewesen. Er halte es für möglich, dass sich die Corona-Krise mit etwas Verzögerung doch noch auf die Geschäfte des Batterieherstellers auswirken könnte. So seien die Märkte Europa und USA zumindest teilweise stillgelegt. Der Konsum nicht lebensnotwendiger Güter gehe zurück. Das dürfte sich vor allem in der Nachfrage nach hochwertigen kabellosen Kopfhörern niederschlagen, für die VARTA die Stromzellen liefere, so van der Horst. Zudem habe die Umsatzprognose etwas unter den durchschnittlichen Schätzungen gelegen.Ob sich die Befürchtungen bewahrheiten, wird sich wohl erst in den Zahlen des laufenden Jahres zeigen. Etwas Vorsicht kann derzeit aber sicher nicht schaden, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 14/2020)Börsenplätze VARTA-Aktie: