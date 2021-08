Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze VARTA-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs VARTA-Aktie:

135,45 EUR +2,11% (23.08.2021, 13:36)



XETRA-Aktienkurs VARTA-Aktie:

135,10 EUR +1,81% (23.08.2021, 13:22)



ISIN VARTA-Aktie:

DE000A0TGJ55



WKN VARTA-Aktie:

A0TGJ5



Ticker-Symbol VARTA-Aktie:

VAR1



Kurzprofil VARTA AG:



Die VARTA AG (ISIN: DE000A0TGJ55, WKN: A0TGJ5, Ticker-Symbol: VAR1) produziert und vermarktet ein umfassendes Batterie-Portfolio von Mikrobatterien, Haushaltsbatterien, Energiespeichersystemen bis zu kundenspezifischen Batterielösungen für eine Vielzahl von Anwendungen und setzt als Technologieführer in wichtigen Bereichen die Industriestandards. Als Muttergesellschaft der Gruppe ist sie in den Geschäftssegmenten "Microbatteries & Solutions" und "Household Batteries" tätig.



Das Segment "Microbatteries & Solutions" fokussiert sich auf das OEM-Geschäft für Mikrobatterien sowie auf das Lithium-Ionen-Batteriepack-Geschäft. Durch intensive Forschung und Entwicklung setzt VARTA die weltweiten Maßstäbe im Mikrobatterienbereich und ist anerkannter Innovationsführer in den wichtigen Wachstumsmärkten der Lithium-Ionen-Technologie sowie bei primären Hörgerätebatterien. Das Segment "Household Batteries" umfasst das Batteriegeschäft für Endkunden, darunter Haushaltsbatterien, Akkus, Ladegeräte, Portable Power (Power Banks) und Leuchten sowie Energiespeicher. (23.08.2021/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - VARTA-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Batterieherstellers VARTA AG (ISIN: DE000A0TGJ55, WKN: A0TGJ5, Ticker-Symbol: VAR1) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Nach den enttäuschenden Quartalszahlen sei es mit der VARTA-Aktie rasant nach unten gegangen. Inzwischen habe sich der MDAX -Titel zwar wieder etwas von den jüngsten Tiefs gelöst. Doch die Volatilität bleibe beim Batteriekonzern hoch, Anleger müssten sich weiter auf starke Kursausschläge einstellen.Bis auf 122,85 Euro sei die VARTA-Aktie in der vergangenen Woche gefallen. Die Enttäuschung nach den Quartalszahlen, die eine deutliche Verlangsamung des Wachstums gezeigt hätten, habe bei vielen Anlegern tief gesessen. Doch dann hätten sich die Schnäppchenjäger zurückgemeldet, innerhalb kurzer Zeit habe die Aktie mehr als 10 Prozent zugelegt. Auch am heutigen Montag könne die Aktie weiter zulegen - sie sei damit wieder im alten Korridor, indem sie im Juni und Juli über Wochen gependelt sei, zurück.Zwischen 128 und 145 Euro habe die Aktie wochenlang festgehangen, ehe kurz vor den Zahlen der Ausbruch nach oben gelungen sei. Auffällig seien bei VARTA dabei weiter die wilden Kursbewegungen. Selbst im Tagesverlauf zeige die Aktie teils kräftige Ausschläge. Gründe dafür gebe es mehrere: Zum einen sei die Shortquote sehr hoch, zum anderen seien bei VARTA auch weiter viele der sogenannten Reddit-Trader aktiv. Hinzu kämen die teils sehr unterschiedlichen Ansichten von Bullen und Bären, was die Rolle von VARTA beim Trendthema Elektromobilität angehe.Die unterschiedlichen Ansichten zu VARTA würden sich auch in den Analystenmeinungen widerspiegeln. So habe es zuletzt sowohl Kursziele gegeben, die weit über dem aktuellen Kursniveau lägen, als auch lediglich zweistellige Kursziele, die ein signifikantes Downside-Risiko prophezeihen würden.Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: VARTA.