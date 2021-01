XETRA-Aktienkurs VARTA-Aktie:

Kurzprofil VARTA AG:



Die VARTA AG (ISIN: DE000A0TGJ55, WKN: A0TGJ5, Ticker-Symbol:VAR1) als Muttergesellschaft der Gruppe ist über ihre Tochtergesellschaften VARTA Microbattery GmbH und VARTA Storage GmbH in den Geschäftssegmenten Microbatteries und Power & Energy tätig. Die VARTA Microbattery GmbH ist heute bereits ein Innovationsführer im Bereich Mikrobatterien, einer der Marktführer bei Hörgerätebatterien und strebt die Marktführerschaft auch für Lithium-Ionen Batterien im Bereich Wearables insbesondere bei Hearables an.



Die VARTA Storage GmbH fokussiert sich auf intelligente Energielösungen für maßgeschneiderte Batteriespeichersysteme für OEM-Kunden sowie auf das Design, die Systemintegration und die Montage von stationären Lithium-Ionen Energiespeichersystemen. Mit fünf Produktions- und Fertigungsstätten in Europa und Asien sowie Vertriebszentren in Asien, Europa und den USA sind die operativen Tochtergesellschaften der VARTA AG Gruppe derzeit in über 75 Ländern weltweit tätig. (28.01.2021/ac/a/t)



Gablitz (www.aktiencheck.de) - VARTA: Der Squeeze Out läuft - AktienanalyseDie Experten vom "ZertifikateJournal" nehmen in ihrer aktuellen Ausgabe die VARTA-Aktie (ISIN: DE000A0TGJ55, WKN: A0TGJ5, Ticker-Symbol: VAR1) unter die Lupe.Im Zuge des Short Squeeze bei GameStop seien einige Shortseller auf dem falschen Fuß erwischt worden. Einer der Leidtragenden sei Melvin Capital, der mit am kräftigsten gegen die US-Video-spielkette gewettet habe. Die Geldgeber des in Schieflage geratenen US-Hedgefonds hätten sogar rund 2,75 Mrd. Dollar nachschießen müssen. Melvin Capital sei aber auch hierzulande kein Unbekannter. Der Hedgefonds halte bei verschiedenen deutschen Aktien hohe Short-Quoten. Zum Beispiel habe Melvin Capital letzten Angaben zufolge 6,21 Prozent der ausstehenden Evotec-Aktien leerverkauft. Bei VARTA habe die Leerverkaufsquote immerhin noch 4,35 Prozent betragen. In Marktkreisen werde vermutet, dass der Hedgefonds Risiko aus seinen Büchern nehme oder nehmen müsse und daher ein Teil der Positionen bei Evotec und VARTA aufgelöst habe.Sogar über eine Liquidierung des Fonds werde spekuliert. Dazu würden auch die jüngsten Kursanstiege passen: Während Evotec allein seit Mitte Januar von gut 28 Euro auf in der Spitze mehr als 40 Euro habe zulegen können, seien die VARTA-Papiere sogar von rund 110 Euro auf fast 170 Euro nach oben geschnellt. Dabei habe es bei VARTA vor wenigen Wochen gar nicht mal so gut ausgesehen. Berichte über Mikrobatterie-Pläne der Konkurrenten Samsung und LG für kabellose Kopfhörer hätten die Aktie noch Mitte Januar unter Druck gesetzt. Doch der Short Squeeze habe diese Befürchtungen in den Hintergrund treten lassen. (Ausgabe 3/2021)Börsenplätze VARTA-Aktie:Tradegate-Aktienkurs VARTA-Aktie:149,70 EUR -2,16% (28.01.2021, 11:54)