Börsenplätze VARTA-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs VARTA-Aktie:

114,70 EUR -0,17% (23.02.2021, 08:05)



XETRA-Aktienkurs VARTA-Aktie:

117,30 EUR -10,66% (22.02.2021, 17:44)



ISIN VARTA-Aktie:

DE000A0TGJ55



WKN VARTA-Aktie:

A0TGJ5



Ticker-Symbol VARTA-Aktie:

VAR1



Kurzprofil VARTA AG:



Die VARTA AG (ISIN: DE000A0TGJ55, WKN: A0TGJ5, Ticker-Symbol Deutschland: VAR1) produziert und vermarktet ein umfassendes Batterie-Portfolio von Mikrobatterien, Haushaltsbatterien, Energiespeichersystemen bis zu kundenspezifischen Batterielösungen für eine Vielzahl von Anwendungen und setzt als Technologieführer in wichtigen Bereichen die Industriestandards. Als Muttergesellschaft der Gruppe ist sie in den Geschäftssegmenten "Microbatteries & Solutions" und "Household Batteries" tätig.



Das Segment "Microbatteries & Solutions" fokussiert sich auf das OEM-Geschäft für Mikrobatterien sowie auf das Lithium-Ionen-Batteriepack-Geschäft. Durch intensive Forschung und Entwicklung setzt VARTA die weltweiten Maßstäbe im Mikrobatterienbereich und ist anerkannter Innovationsführer in den wichtigen Wachstumsmärkten der Lithium-Ionen-Technologie sowie bei primären Hörgerätebatterien. Das Segment "Household Batteries" umfasst das Batteriegeschäft für Endkunden, darunter Haushaltsbatterien, Akkus, Ladegeräte, Portable Power (Power Banks) und Leuchten sowie Energiespeicher. (23.02.2021/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - VARTA-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Batterieherstellers VARTA AG (ISIN: DE000A0TGJ55, WKN: A0TGJ5, Ticker-Symbol: VAR1) unter die Lupe.Die VARTA-Aktie sei nach der Vorlage der Zahlen für 2020 und einem verhaltenen Ausblick auf das laufende Jahr deutlich in die Knie gegangen. Nachdem auch Berenberg-Analystin Charlotte Friedrichs ihr "buy"-Votum aufgegeben habe, rate kein Experte mehr zum Kauf der VARTA-Aktie. Mehrheitlich werde mittlerweile vielmehr zum Verkauf der Papiere geraten.Zwar habe der Ellwanger Konzern im Corona-Jahr 2020 über ein starkes Wachstum berichtet und wolle auch erstmals eine Dividende zahlen. Der Wachstumsausblick auf 2021 habe dagegen enttäuscht.Die Planvorgaben hätten deutlich gemacht, dass das Hoch der VARTA-Aktie am 30. Januar wohl nicht fundamental gewesen sei. Vielmehr hätten Anleger, aufgeheizt durch die vorangegangene Kursexplosion der GameStop-Aktie, die missliche Lage von Leerverkäufern genutzt und so heftige Kursreaktionen ausgelöst und das Papier des deutschen Batterieherstellers zwischenzeitlich auf ein neues Allzeithoch bei 181,30 Euro getrieben.(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link