Börsenplätze VARTA-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs VARTA-Aktie:

118,65 EUR -0,42% (12.04.2021, 11:59)



XETRA-Aktienkurs VARTA-Aktie:

118,40 EUR -0,46% (12.04.2021, 11:45)



ISIN VARTA-Aktie:

DE000A0TGJ55



WKN VARTA-Aktie:

A0TGJ5



Ticker-Symbol VARTA-Aktie:

VAR1



Kurzprofil VARTA AG:



Die VARTA AG (ISIN: DE000A0TGJ55, WKN: A0TGJ5, Ticker-Symbol Deutschland: VAR1) produziert und vermarktet ein umfassendes Batterie-Portfolio von Mikrobatterien, Haushaltsbatterien, Energiespeichersystemen bis zu kundenspezifischen Batterielösungen für eine Vielzahl von Anwendungen und setzt als Technologieführer in wichtigen Bereichen die Industriestandards. Als Muttergesellschaft der Gruppe ist sie in den Geschäftssegmenten "Microbatteries & Solutions" und "Household Batteries" tätig.



Das Segment "Microbatteries & Solutions" fokussiert sich auf das OEM-Geschäft für Mikrobatterien sowie auf das Lithium-Ionen-Batteriepack-Geschäft. Durch intensive Forschung und Entwicklung setzt VARTA die weltweiten Maßstäbe im Mikrobatterienbereich und ist anerkannter Innovationsführer in den wichtigen Wachstumsmärkten der Lithium-Ionen-Technologie sowie bei primären Hörgerätebatterien. Das Segment "Household Batteries" umfasst das Batteriegeschäft für Endkunden, darunter Haushaltsbatterien, Akkus, Ladegeräte, Portable Power (Power Banks) und Leuchten sowie Energiespeicher. (12.04.2021/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - VARTA-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Batterieherstellers VARTA AG (ISIN: DE000A0TGJ55, WKN: A0TGJ5, Ticker-Symbol: VAR1) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Über die operative Entwicklung bei VARTA und die Aussichten des Batterieherstellers habe "Der Aktionär" zuletzt eingehend berichtet. VARTA werde nach dem Rekordjahr 2020 auch im laufenden Jahr dynamisch wachsen. Für die Analysten seien diese Perspektiven auf dem aktuellen Niveau aber eingepreist. Auch die Ankündigung, die Aktivitäten im Bereich größerer Zellformate hochzufahren, habe der Aktie bisher nur kurzfristig frische Impulse verleihen können. Aus charttechnischer Sicht zeige sich daher ein bekanntes Bild.Getrieben von Short-Eindeckungen habe die VARTA-Aktie am 28. Januar ein Allzeithoch bei 181,30 Euro markiert. Im Anschluss sei der Kurs schnell wieder zurückgefallen und habe die charttechnisch wichtige Zone um 136/138 Euro getestet. Die Hoffnung auf einen optimistischen Ausblick habe den Kurs von dort aus noch einmal auf 168,40 Euro anspringen lassen. Dann habe sich Ernüchterung breit gemacht. Obwohl der Vorstand auch für 2021 weiteres Wachstum in Aussicht gestellt habe, seien die Papiere auf die nächste wichtige Unterstützung um 105 Euro abgerutscht.Am 16. März sei bekannt geworden, dass der Weltmarktführer für Hörgeräte- und Kopfhörerbatterien die Entwicklung größerer Zellformate vorantreibe. Dazu wolle VARTA Ende des Jahres eine neue Lithium-Ionen-Rundzelle im Format 21700 auf einer Pilotlinie produzieren. Die Zelle zeichne sich durch einen sehr geringen Innenwiderstand aus, was eine sehr schnelle Ladung und Entladung ermögliche. Dadurch eigne sie sich vor allem für Anwendungen, bei denen hohe Leistung gefordert sei - und damit auch für neue Antriebskonzepte im Automobilbereich. Doch die Euphorie sei schnell verflogen. Im Bereich um 136/138 Euro sei die Aktie wieder nach unten gedreht.Trading-orientierte Anleger und Investoren mit Weitblick müssen sich daher weiter in Geduld üben, so Michael Schröder. (Analyse vom 12.04.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link