Die VARTA AG (ISIN: DE000A0TGJ55, WKN: A0TGJ5, Ticker-Symbol Deutschland: VAR1) produziert und vermarktet ein umfassendes Batterie-Portfolio von Mikrobatterien, Haushaltsbatterien, Energiespeichersystemen bis zu kundenspezifischen Batterielösungen für eine Vielzahl von Anwendungen und setzt als Technologieführer in wichtigen Bereichen die Industriestandards. Als Muttergesellschaft der Gruppe ist sie in den Geschäftssegmenten "Microbatteries & Solutions" und "Household Batteries" tätig.



Das Segment "Microbatteries & Solutions" fokussiert sich auf das OEM-Geschäft für Mikrobatterien sowie auf das Lithium-Ionen-Batteriepack-Geschäft. Durch intensive Forschung und Entwicklung setzt VARTA die weltweiten Maßstäbe im Mikrobatterienbereich und ist anerkannter Innovationsführer in den wichtigen Wachstumsmärkten der Lithium-Ionen-Technologie sowie bei primären Hörgerätebatterien. Das Segment "Household Batteries" umfasst das Batteriegeschäft für Endkunden, darunter Haushaltsbatterien, Akkus, Ladegeräte, Portable Power (Power Banks) und Leuchten sowie Energiespeicher. (15.02.2021/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - VARTA-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Batterieherstellers VARTA AG (ISIN: DE000A0TGJ55, WKN: A0TGJ5, Ticker-Symbol: VAR1) unter die Lupe.Die Nachfrage bei VARTA sei ungebrochen hoch - nach den Batterien und der Aktie. Am kommenden Donnerstag (18. Februar) gewähre Vorstand Herbert Schein einen detaillierten Einblick in die jüngste Geschäftsentwicklung. Zudem dürfte es bei dem Batteriehersteller auch weitere Details zur Entwicklung im laufenden Jahr und darüber hinaus geben. Die Aktie stehe vor dem nächsten Impuls.Mit den Mitte November vorgelegten Neun-Monatszahlen habe der Vorstand die Umsatzprognose für das Gesamtjahr wie von vielen Marktteilnehmern erwartet bereits auf 840 bis 860 Millionen Euro (Vorjahr: 362,7 Millionen Euro) angehoben. Davor habe VARTA mit 810 bis 830 Millionen Euro geplant. Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen solle dabei 230 bis 235 Millionen Euro erreichen. Zuvor habe der Vorstand nur bis zu 215 Millionen Euro in Aussicht gestellt.Auch im kommenden Geschäftsjahr werde der Batteriehersteller weiter wachsen. Die 1-Milliarde-Umsatzschwelle werde der Konzern bereits in 2021 nahezu erreichen. Das bereinigte EBITDA solle dabei schneller als der Umsatz wachsen.Vor allem die kleinen Lithium-Ionen-Batterien, die oft in den kleinen Kopfhörern (True Wireless Stereo Headsets - TWS) eingesetzt würden, seien begehrt. In Zukunft wolle Varta seine Lithium-Ionen-Technologie in neue, größere Batterien überführen und im Bereich Energiespeicher weiter punkten. Innovative Batteriezellen zum Antrieb von E-Autos wären langfristig die Krönung.Vor allem die mittel- und langfristigen Aussichten würden bei VARTA für Fantasie sorgen. Für die Analysten biete die Aktie in Summe aktuell zwar keine Kaufgelegenheit. Im Vorfeld der Zahlen könnte dennoch eine neue Aufwärtsbewegung starten.Anleger sollten dabei aber in jedem Fall dynamische Richtungswechsel mit einkalkulieren, so Michael Schröder von "Der Aktionär". (Analyse vom 15.02.2021)