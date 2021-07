Tradegate-Aktienkurs VARTA-Aktie:

Kurzprofil VARTA AG:



Die VARTA AG (ISIN: DE000A0TGJ55, WKN: A0TGJ5, Ticker-Symbol:VAR1) produziert und vermarktet ein umfassendes Batterie-Portfolio von Mikrobatterien, Haushaltsbatterien, Energiespeichersystemen bis zu kundenspezifischen Batterielösungen für eine Vielzahl von Anwendungen und setzt als Technologieführer in wichtigen Bereichen die Industriestandards. Als Muttergesellschaft der Gruppe ist sie in den Geschäftssegmenten "Microbatteries & Solutions" und "Household Batteries" tätig.



Das Segment "Microbatteries & Solutions" fokussiert sich auf das OEM-Geschäft für Mikrobatterien sowie auf das Lithium-Ionen-Batteriepack-Geschäft. Durch intensive Forschung und Entwicklung setzt VARTA die weltweiten Maßstäbe im Mikrobatterienbereich und ist anerkannter Innovationsführer in den wichtigen Wachstumsmärkten der Lithium-Ionen-Technologie sowie bei primären Hörgerätebatterien. Das Segment "Household Batteries" umfasst das Batteriegeschäft für Endkunden, darunter Haushaltsbatterien, Akkus, Ladegeräte, Portable Power (Power Banks) und Leuchten sowie Energiespeicher. (01.07.2021/ac/a/t)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - VARTA: Die Katze ist aus dem Sack! AktienanalyseSpekulationen gab es schon länger, nun ist die Katze aus dem Sack: VARTA (ISIN: DE000A0TGJ55, WKN: A0TGJ5, Ticker-Symbol:VAR1) hat Porsche (ISIN: DE000PAH0038, WKN: PAH003, Ticker-Symbol: PAH3, NASDAQ OTC-Symbol: POAHF) als Kunden für Hochleistungsbatterien gewonnen, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Der Sportwagenbauer solle künftig mit der so genannten V4Drive-Batterie beliefert werden. Details seien noch keine bekannt. Die V4Drive-Batterie sei eine hochleistungsfähige, nur einige Zentimeter große Batterie. Sie sei innerhalb von Minuten geladen und halte extreme Temperaturen aus. VARTA habe schon angekündigt, einen Kunden für die Batterie gefunden zu haben, aber bisher keinen Namen genannt. Der Aktie hätten die Neuigkeiten deutlichen Auftrieb verliehen. Damit habe sich die Aktie nach einer Achterbahnfahrt im Frühjahr im Sog von Börsenspekulationen inzwischen wieder stabilisiert. Ende Januar sei das Papier sprunghaft bis auf mehr als 180 Euro gestiegen, danach aber im Februar recht zügig bis auf gut 105 Euro abgestürzt. Aktuell liege die Aktie wieder knapp zehn Prozent über dem Kurs zu Beginn des Jahres.Auf dem erhöhten Niveau sollten Anleger nur mit Teilschutz agieren, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 25/2021)Börsenplätze VARTA-Aktie:XETRA-Aktienkurs VARTA-Aktie:129,10 EUR -0,69% (01.07.2021, 11:14)