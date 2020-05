Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil VARTA AG:



Die VARTA AG (ISIN: DE000A0TGJ55, WKN: A0TGJ5, Ticker-Symbol:VAR1) als Muttergesellschaft der Gruppe ist über ihre Tochtergesellschaften VARTA Microbattery GmbH und VARTA Storage GmbH in den Geschäftssegmenten Microbatteries und Power & Energy tätig. Die VARTA Microbattery GmbH ist heute bereits ein Innovationsführer im Bereich Mikrobatterien, einer der Marktführer bei Hörgerätebatterien und strebt die Marktführerschaft auch für Lithium-Ionen Batterien im Bereich Wearables insbesondere bei Hearables an.



Die VARTA Storage GmbH fokussiert sich auf intelligente Energielösungen für maßgeschneiderte Batteriespeichersysteme für OEM-Kunden sowie auf das Design, die Systemintegration und die Montage von stationären Lithium-Ionen Energiespeichersystemen. Mit fünf Produktions- und Fertigungsstätten in Europa und Asien sowie Vertriebszentren in Asien, Europa und den USA sind die operativen Tochtergesellschaften der VARTA AG Gruppe derzeit in über 75 Ländern weltweit tätig. (18.05.2020/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - VARTA-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Alfred Maydorn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Batterieherstellers VARTA AG (ISIN: DE000A0TGJ55, WKN: A0TGJ5, Ticker-Symbol: VAR1) unter die Lupe.VARTA steige gerade um fünf Prozent und habe bereits am vergangenen Freitag kräftig zugelegt. Donnerstag wäre ein guter Tag zum Kauf von VARTA-Aktien gewesen, da habe es die Aktie noch für 75 Euro gegeben. Jetzt koste sie über 10 Euro mehr, warum sollte man also jetzt noch kaufen?Ganz einfach, weil man nach der Vorlage der Q1-Zahlen von VARTA am Freitag wisse, dass der Batterieproduzent nicht nur keine Auswirkungen durch Corona auf das operative Geschäft spüre, sondern das es im ersten Quartal sogar weit besser gelaufen sei als gedacht. Umsatz und Gewinn hätten nicht nur über den eigenen Erwartungen gelegen, sondern auch weit über den Prognosen der Analysten - sogar meilenweit darüber. Das EBITDA im ersten Quartal habe 51,7 Millionen Euro erreicht und damit um satte 40 Prozent über den Analystenerwartungen gelegen. Einmal mehr sei das vor allem auf die anhaltend hohe Nachfrage nach den kleinen Lithium-Ionen-Zellen zurückzuführen gewesen. Durch den zügigen Ausbau der Produktionskapazitäten hätten hier der Absatz deutlich erhöht werden können.Trotz des sehr guten Starts ins neue Jahr habe VARTA die Jahresprognose für 2020 von 780 bis 800 Millionen Euro Umsatz und einem EBITDA zwischen 175 und 185 Millionen Euro "nur" bestätigt. Es gebe zwar derzeit absolut keine Beeinträchtigungen durch Corona, aber natürlich könne man nicht ausschließen, dass dies auch so bleiben werde, habe das Unternehmen mitgeteilt.Genau diese durchaus nachvollziehbare Vorsicht bei der Prognose sei Anlass für einige Analysten gewesen, bei ihren negativen Einschätzungen zu VARTA festzuhalten. Die Commerzbank etwa rate weiterhin zum Reduzieren und habe ihr Kursziel von 55,00 Euro bestätigt. Diese unverändert negative Einschätzung sei sicherlich einer der Gründe gewesen, warum die Aktie von VARTA nicht schon am Freitag viel stärker gestiegen sei."Ganz im Ernst, wenn mir jemand vorher erzählt hätte, wie gut VARTA durch die Krise kommt und wie außergewöhnlich stark das erste Quartal gelaufen ist, ich hätte gewettet, dass die Aktie nicht mehr für unter 100 Euro zu haben sein wird", so Alfred Maydorn. Aber weil das eben doch so sei, sei er der Meinung, dass "heute ein guter Tag ist, VARTA-Aktien" zu kaufen.VARTA ist übrigens seit November 2018 (Kaufkurs 27,16 Euro) eine Dauer-Kaufempfehlung im maydornreport, so Alfred Maydorn. Sein Zwölf-Monats-Kursziel dort liege bei 140,00 Euro. (Analyse vom 18.05.2020)