Börsenplätze VARTA-Aktie:



XETRA-Aktienkurs VARTA-Aktie:

27,30 EUR -2,85% (07.12.2018, 13:59)



Tradegate-Aktienkurs VARTA-Aktie:

27,26 EUR -2,85% (07.12.2018, 13:58)



ISIN VARTA-Aktie:

DE000A0TGJ55



WKN VARTA-Aktie:

A0TGJ5



Ticker-Symbol VARTA-Aktie:

VAR1



Kurzprofil VARTA AG:



Die VARTA AG (ISIN: DE000A0TGJ55, WKN: A0TGJ5, Ticker-Symbol:VAR1) als Muttergesellschaft der Gruppe ist über ihre Tochtergesellschaften VARTA Microbattery GmbH und VARTA Storage GmbH in den Geschäftssegmenten Microbatteries und Power & Energy tätig. Die VARTA Microbattery GmbH ist heute bereits ein Innovationsführer im Bereich Mikrobatterien, einer der Marktführer bei Hörgerätebatterien und strebt die Marktführerschaft auch für Lithium-Ionen Batterien im Bereich Wearables insbesondere bei Hearables an. Die VARTA Storage GmbH fokussiert sich auf intelligente Energielösungen für maßgeschneiderte Batteriespeichersysteme für OEM-Kunden sowie auf das Design, die Systemintegration und die Montage von stationären Lithium-Ionen Energiespeichersystemen. Mit fünf Produktions- und Fertigungsstätten in Europa und Asien sowie Vertriebszentren in Asien, Europa und den USA sind die operativen Tochtergesellschaften der VARTA AG Gruppe derzeit in über 75 Ländern weltweit tätig. (07.12.2018/ac/a/nw)







Wien (www.aktiencheck.de) - VARTA: Index-Irrtum - Deutsche Börse AG besetzt Barometer falsch - AktiennewsDer Deutschen Börse AG ist am Mittwochabend ein Malheur unterlaufen: Sie hob den Batteriehersteller VARTA (ISIN: DE000A0TGJ55, WKN: A0TGJ5, Ticker-Symbol:VAR1) fälschlicherweise in den Kleinstwerte-Index SDAX, so die Experten von "FONDS professionell".Der Aktienkurs des Unternehmens habe umgehend reagiert.Der Batteriehersteller VARTA steige doch nicht in den SDAX (ISIN: DE0009653386, WKN: 965338) auf. Die Deutsche Börse AG habe am Mittwochabend berichtet, dass die DMG MORI Aktiengesellschaft (ISIN: DE0005878003, WKN: 587800, Ticker-Symbol: GIL, NASDAQ OTC Ticker-Symbol: GDMOF) am 27. Dezember 2018 nach der Fast-Exit-Regel aus dem Small-Cap-Barometer ausscheiden und an deren Stelle VARTA nachrücken würde. Diese Angabe sei nicht korrekt, habe die Deutsche Börse AG am Donnerstag gemeldet.Aktie bricht einDer Aktienkurs von VARTA habe umgehend reagiert: Er sei am Donnerstag um mehr als drei Prozent abgesackt. Ob der Kursrutsch mit der Falschmeldung der Deutschen Börse AG zusammengehängt habe, sei unklar. Immerhin: Das Papier habe sich schnell von dem kurzfristigen Schock erholt. Am Nachmittag habe die VARTA-Aktie wieder auf dem Niveau des Vortages notiert.