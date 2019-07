Tradegate-Aktienkurs VARTA-Aktie:

Kurzprofil VARTA AG:



Die VARTA AG (ISIN: DE000A0TGJ55, WKN: A0TGJ5, Ticker-Symbol:VAR1) als Muttergesellschaft der Gruppe ist über ihre Tochtergesellschaften VARTA Microbattery GmbH und VARTA Storage GmbH in den Geschäftssegmenten Microbatteries und Power & Energy tätig. Die VARTA Microbattery GmbH ist heute bereits ein Innovationsführer im Bereich Mikrobatterien, einer der Marktführer bei Hörgerätebatterien und strebt die Marktführerschaft auch für Lithium-Ionen Batterien im Bereich Wearables insbesondere bei Hearables an.



Die VARTA Storage GmbH fokussiert sich auf intelligente Energielösungen für maßgeschneiderte Batteriespeichersysteme für OEM-Kunden sowie auf das Design, die Systemintegration und die Montage von stationären Lithium-Ionen Energiespeichersystemen. Mit fünf Produktions- und Fertigungsstätten in Europa und Asien sowie Vertriebszentren in Asien, Europa und den USA sind die operativen Tochtergesellschaften der VARTA AG Gruppe derzeit in über 75 Ländern weltweit tätig. (26.07.2019/ac/a/nw)



Hamburg (www.aktiencheck.de) - VARTA-Aktienanalyse von Analysten Charlotte Friedrichs und Gerhard Orgonas von der Berenberg Bank:Charlotte Friedrichs und Gerhard Orgonas, Analysten der Berenberg Bank, raten in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des Batterieherstellers VARTA AG (ISIN: DE000A0TGJ55, WKN: A0TGJ5, Ticker-Symbol:VAR1) und erhöhen das Kursziel von 55 auf 70 Euro.Die Pläne des Unternehmens zum Ausbau der Lithium-Ionen-Kapazitäten seien positiv, so die Analysten in einer heute veröffentlichten Studie. Das Wachstumspotenzial von VARTA sei immens. Die Analysten hätten ihre EPS-Schätzungen leicht erhöht.