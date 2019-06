XETRA-Aktienkurs VARTA-Aktie:

Kurzprofil VARTA AG:



Die VARTA AG (ISIN: DE000A0TGJ55, WKN: A0TGJ5, Ticker-Symbol:VAR1) als Muttergesellschaft der Gruppe ist über ihre Tochtergesellschaften VARTA Microbattery GmbH und VARTA Storage GmbH in den Geschäftssegmenten Microbatteries und Power & Energy tätig. Die VARTA Microbattery GmbH ist heute bereits ein Innovationsführer im Bereich Mikrobatterien, einer der Marktführer bei Hörgerätebatterien und strebt die Marktführerschaft auch für Lithium-Ionen Batterien im Bereich Wearables insbesondere bei Hearables an. Die VARTA Storage GmbH fokussiert sich auf intelligente Energielösungen für maßgeschneiderte Batteriespeichersysteme für OEM-Kunden sowie auf das Design, die Systemintegration und die Montage von stationären Lithium-Ionen Energiespeichersystemen. Mit fünf Produktions- und Fertigungsstätten in Europa und Asien sowie Vertriebszentren in Asien, Europa und den USA sind die operativen Tochtergesellschaften der VARTA AG Gruppe derzeit in über 75 Ländern weltweit tätig. (25.06.2019/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - VARTA: Hier ist noch einiges an Luft nach oben drin - AktienanalyseAlfred Maydorn, Herausgeber des Maydorn Report, nimmt die Aktie des Batterieherstellers VARTA AG (ISIN: DE000A0TGJ55, WKN: A0TGJ5, Ticker-Symbol:VAR1) im Interview mit "Der Aktionär TV" unter die Lupe.Der Aktienprofi bleibe bullisch für die VARTA-Aktie. VARTA habe jetzt ein eigenes Konsumentenbatterie-Geschäft zum Schnäppchen-Preis von 100 Mio. Euro zurückgekauft. Die Frage laute nun, wie profitabel das Konsumenten-Geschäft sei. Man müsse also VARTA neu rechnen. Der Börsenexperte verweise darauf, dass VARTA dabei sei, auch in den Bereich Elektrobatterien für Autos einzusteigen. Da könne es wieder zusätzlich Fantasie geben. Der Börsenexperte glaube, dass bei der VARTA-Aktie noch einiges an Luft nach oben drin sei.Bei VARTA sieht es gut aus und man dürfte hier deutlich höhere Kurse sehen, so Alfred Maydorn, Herausgeber des Maydorn Report, im Interview mit "Der Aktionär TV". (Analyse vom 25.06.2019) HIER abrufen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze VARTA-Aktie: