Börsenplätze VARTA-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs VARTA-Aktie:

135,40 EUR +0,30% (03.09.2020, 08:36)



XETRA-Aktienkurs VARTA-Aktie:

133,50 EUR (02.09.2020)



ISIN VARTA-Aktie:

DE000A0TGJ55



WKN VARTA-Aktie:

A0TGJ5



Ticker-Symbol VARTA-Aktie:

VAR1



Kurzprofil VARTA AG:



Die VARTA AG (ISIN: DE000A0TGJ55, WKN: A0TGJ5, Ticker-Symbol:VAR1) als Muttergesellschaft der Gruppe ist über ihre Tochtergesellschaften VARTA Microbattery GmbH und VARTA Storage GmbH in den Geschäftssegmenten Microbatteries und Power & Energy tätig. Die VARTA Microbattery GmbH ist heute bereits ein Innovationsführer im Bereich Mikrobatterien, einer der Marktführer bei Hörgerätebatterien und strebt die Marktführerschaft auch für Lithium-Ionen Batterien im Bereich Wearables insbesondere bei Hearables an.



Die VARTA Storage GmbH fokussiert sich auf intelligente Energielösungen für maßgeschneiderte Batteriespeichersysteme für OEM-Kunden sowie auf das Design, die Systemintegration und die Montage von stationären Lithium-Ionen Energiespeichersystemen. Mit fünf Produktions- und Fertigungsstätten in Europa und Asien sowie Vertriebszentren in Asien, Europa und den USA sind die operativen Tochtergesellschaften der VARTA AG Gruppe derzeit in über 75 Ländern weltweit tätig. (03.09.2020/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - VARTA-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Batterieherstellers VARTA AG (ISIN: DE000A0TGJ55, WKN: A0TGJ5, Ticker-Symbol: VAR1) unter die Lupe.VARTA habe den finalen Ausbruch über das Allzeithoch von 129,10 Euro am Montag geschafft. Nachdem das Papier am Dienstag kaum habe zulegen können, nehme die Aktie auch am dritten Handelstag der Woche (noch) nicht so richtig Fahrt auf. Doch das gestrige kleine Plus sei vor dem Hintergrund einer Abstufung durch Kepler Cheuvreux positiv zu bewerten.Die Analysten der französischen Investmentbank würden den Titel des Batterieherstellers von "hold" auf "reduce" abstufen. Das von 95 auf 88 Euro gesenktes Kursziel liege damit deutlich unter dem aktuellen Kurs. Die Halbjahresergebnisse seien zwar mit Blick auf die Markterwartungen stark gewesen, hätten seine Prognosen aber verfehlt, so die Kepler-Analysten. Mittelfristig sehe das Analysehaus steigende Risiken für den Lithium-Ionen-Bereich. Die Schätzungen würden deshalb gekappt.Die VARTA-Aktien hätten sich im vergangenen Jahr als einer der Überflieger am deutschen Markt spektakulär entwickelt, seien aber bereits in diesem Januar von über 124 Euro aus abgestürzt auf unter 73 Euro. Im Zuge des Corona-Crashs sei es weiter abwärts bis auf fast 50 Euro gegangen, ehe der neuerliche Höhenflug begonnen habe.Investierte Anleger lassen Gewinne laufen, so Carsten Kaletta von "Der Aktionär". (Analyse vom 03.09.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis nach §34 WPHG zur Begründung möglicher Interessenkonflikte: Aktien oder Derivate, die in diesem Artikel besprochen/ genannt werden, befinden sich im "Real-Depot" von DER AKTIONÄR.