Kurzprofil VARTA AG:



Die VARTA AG (ISIN: DE000A0TGJ55, WKN: A0TGJ5, Ticker-Symbol:VAR1) als Muttergesellschaft der Gruppe ist über ihre Tochtergesellschaften VARTA Microbattery GmbH und VARTA Storage GmbH in den Geschäftssegmenten Microbatteries und Power & Energy tätig. Die VARTA Microbattery GmbH ist heute bereits ein Innovationsführer im Bereich Mikrobatterien, einer der Marktführer bei Hörgerätebatterien und strebt die Marktführerschaft auch für Lithium-Ionen Batterien im Bereich Wearables insbesondere bei Hearables an.



Die VARTA Storage GmbH fokussiert sich auf intelligente Energielösungen für maßgeschneiderte Batteriespeichersysteme für OEM-Kunden sowie auf das Design, die Systemintegration und die Montage von stationären Lithium-Ionen Energiespeichersystemen. Mit fünf Produktions- und Fertigungsstätten in Europa und Asien sowie Vertriebszentren in Asien, Europa und den USA sind die operativen Tochtergesellschaften der VARTA AG Gruppe derzeit in über 75 Ländern weltweit tätig. (24.11.2020/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - VARTA-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Batterieherstellers VARTA AG (ISIN: DE000A0TGJ55, WKN: A0TGJ5, Ticker-Symbol: VAR1) unter die Lupe.Die VARTA-Aktie habe sich in der vergangenen Woche recht lethargisch gezeigt. Zum Wochenstart sei aber ein wenig Leben in den Titel gekommen. Die Wahrscheinlichkeit sei recht groß, dass schon bald wieder Schwung in den Kurs kommen könnte. Das erste Ziel wäre dann das Verlaufshoch vom 11. November bei 125,10 Euro. Als Dämpfer könnte sich aber die deutliche Herabstufung von Stifel Europe auswirken.Der VARTA-Vorstand Herbert Schein habe nach guten Zahlen für das dritte Quartal die Jahresprognose angehoben. Zudem sei ein erster Ausblick auf das kommende Jahr gegeben worden."Wir gehen weiterhin optimistisch in die Zukunft", so der Vorstand. "Der Trend der Mobiltelefonhersteller ist klar: Das Kabel gehört der Vergangenheit an. In naher Zukunft wird die einzige Schnittstelle zu den Geräten kabellos sein. Es ist daher damit zu rechnen, dass sich der Trend hin zu True Wireless Stereo (TWS) Headsets in Zukunft nochmals verstärken und beschleunigen wird." VARTA sei für eine solche Entwicklung bestens gerüstet, erkläre der Firmenchef.Noch kein Trend, aber ein erster Schritt sei die Entwicklung bei den Leerverkäufern: Der Hedgefonds Tiger Global Management habe Ende vergangener Woche seine Shortposition recht deutlich gesenkt - von 1,29 auf 0,74 Prozent aller ausstehender Aktien. In der Spitze habe der Fonds im Sommer 2,59 Prozent der VARTA-Aktien geshortet. Vielleicht würden in den kommenden Tagen weitere "Shorties" folgen und ihre Position drehen.Investierte Anleger bleiben vorerst dabei, sollten sich aber auf eine gewohnt volatile Kursentwicklung einstellen, so Michael Schröder von "Der Aktionär". Würden die Bullen am Drücker bleiben, könnte in den kommenden Wochen sogar das bisherige Allzeithoch bei 138,70 Euro angesteuert werden. Falle die Aktie weiter zurück, sollte sich die 100-Euro-Marke erneut als stabile Unterstützung erweisen. (Analyse vom 24.11.2020)Mit Material von dpaAFX