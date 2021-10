Börsenplätze VARTA-Aktie:



VARTA AG:



Die VARTA AG (ISIN: DE000A0TGJ55, WKN: A0TGJ5, Ticker-Symbol: VAR1) produziert und vermarktet ein umfassendes Batterie-Portfolio von Mikrobatterien, Haushaltsbatterien, Energiespeichersystemen bis zu kundenspezifischen Batterielösungen für eine Vielzahl von Anwendungen und setzt als Technologieführer in wichtigen Bereichen die Industriestandards. Als Muttergesellschaft der Gruppe ist sie in den Geschäftssegmenten "Microbatteries & Solutions" und "Household Batteries" tätig.



Das Segment "Microbatteries & Solutions" fokussiert sich auf das OEM-Geschäft für Mikrobatterien sowie auf das Lithium-Ionen-Batteriepack-Geschäft. Durch intensive Forschung und Entwicklung setzt VARTA die weltweiten Maßstäbe im Mikrobatterienbereich und ist anerkannter Innovationsführer in den wichtigen Wachstumsmärkten der Lithium-Ionen-Technologie sowie bei primären Hörgerätebatterien. Das Segment "Household Batteries" umfasst das Batteriegeschäft für Endkunden, darunter Haushaltsbatterien, Akkus, Ladegeräte, Portable Power (Power Banks) und Leuchten sowie Energiespeicher. (18.10.2021/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - VARTA-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Batterieherstellers VARTA AG (ISIN: DE000A0TGJ55, WKN: A0TGJ5, Ticker-Symbol: VAR1) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Das jüngste Verlaufstief habe die VARTA-Aktie bei 100,30 Euro markiert. Das durchschnittliche Kursziel aller Analysten liege bei VARTA mit 115 Euro wie schon in der Vergangenheit unter dem aktuellen Kursniveau. Die aus charttechnischer Sicht wichtige 200-Tage-Linie verlaufe aktuell bei 129,91 Euro. Nach der jüngsten Gegenbewegung müsse sich zeigen, ob die Bullen noch genug Kraft hätten oder eine Verschnaufpause eingelegt werde.Die VARTA-Aktie erfreue sich bei den heimischen Anlegern einer großen Beliebtheit. Mit einem Produktionsvolumen von mehr als einer Milliarde Einheiten pro Jahr dominiere VARTA mit seinen Mikrobatterien den Markt. Nun wolle der Batteriehersteller mit der E-Mobilität den nächsten Wachstumsmarkt ansteuern.Auch wenn es noch ein weiter Weg sei: Allein die Aussicht, sich von dem großen E-Mobilitäts-Kuchen ein Stück abzuschneiden, habe der Aktie in den letzten Tagen bereits frische Impulse geliefert. Jede Nachricht zu potenziellen Partnern oder Kunden dürfte weiteren Rückenwind geben."Der Aktionär" spekuliert im Real-Depot mit einer Trading-Position daher vorerst weiter auf steigende Kurse, so Michael Schröder von "Der Aktionär" zur VARTA-Aktie. (Analyse vom 18.10.2021)Hinweis auf Interessenkonflikte gemäß § 85 WpHG: Aktien von VARTA befinden sich im Real-Depot von DER AKTIONÄR.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link