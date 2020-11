Börsenplätze VARTA-Aktie:



XETRA-Aktienkurs VARTA-Aktie:

113,70 EUR -1,98% (13.11.2020, 13:07)



Tradegate-Aktienkurs VARTA-Aktie:

113,70 EUR -1,98% (13.11.2020, 13:22)



ISIN VARTA-Aktie:

DE000A0TGJ55



WKN VARTA-Aktie:

A0TGJ5



Ticker-Symbol VARTA-Aktie:

VAR1



Kurzprofil VARTA AG:



Die VARTA AG (ISIN: DE000A0TGJ55, WKN: A0TGJ5, Ticker-Symbol:VAR1) als Muttergesellschaft der Gruppe ist über ihre Tochtergesellschaften VARTA Microbattery GmbH und VARTA Storage GmbH in den Geschäftssegmenten Microbatteries und Power & Energy tätig. Die VARTA Microbattery GmbH ist heute bereits ein Innovationsführer im Bereich Mikrobatterien, einer der Marktführer bei Hörgerätebatterien und strebt die Marktführerschaft auch für Lithium-Ionen Batterien im Bereich Wearables insbesondere bei Hearables an.



Die VARTA Storage GmbH fokussiert sich auf intelligente Energielösungen für maßgeschneiderte Batteriespeichersysteme für OEM-Kunden sowie auf das Design, die Systemintegration und die Montage von stationären Lithium-Ionen Energiespeichersystemen. Mit fünf Produktions- und Fertigungsstätten in Europa und Asien sowie Vertriebszentren in Asien, Europa und den USA sind die operativen Tochtergesellschaften der VARTA AG Gruppe derzeit in über 75 Ländern weltweit tätig. (13.11.2020/ac/a/t)



Frankfurt am Main (www.aktiencheck.de) - VARTA-Aktienanalyse der EQUI.TS GmbH:Thomas Schießle und Daniel Großjohann, Aktienexperten der EQUI.TS GmbH, bestätigen in einer aktuellen Aktienanalyse ihr Anlagevotum für die Aktie des Batterieherstellers VARTA AG (ISIN: DE000A0TGJ55, WKN: A0TGJ5, Ticker-Symbol: VAR1).Auch Q3/20 habe über den Markt- und EQUI.TS-Erwartungen gelegen, so dass die EQUI.TS-Schätzungen von den Experten in ihrer jüngsten Studie angepasst worden seien. Die Guidance 20 sei jetzt erneut angehoben worden, nachdem dies bereits in 08/20 geschehen sei. Inklusive zugekauftem Consumer-Geschäft solle der Jahresumsatz auf EUR 810 bis EUR 830 Mio. (adj. EBITDA: EUR 230 bis EUR 235 Mio.) anwachsen. Nachdem CFO Munz VARTA überraschend zum 31.12.20 verlassen werde, sei die CEO-Bestellung von Herbert Schein am 22.10.20 vorzeitig um fünf Jahre verlängert worden.Das Management halte an der schnellen Expansion fest, denn die ausgezeichneten Nachfrageaussichten würden - auch nach der Beilegung des Patentstreits mit Samsung - gut bleiben. Der Trend hin zu kabellosen Geräten (sog. "TWH") sei etabliert, daran ändere auch die COVID-19-Pandemie grundsätzlich nichts.Gleichwohl in 2021 könnte es zu einer Verlangsamung des rasanten Wachstums (von 40% p.a. auf eher 30% p.a.) kommen.Thomas Schießle und Daniel Großjohann, Aktienexperten der EQUI.TS GmbH, konstatieren ein ausgeglichenes Chancen-/Risiko-Profil und stufen die VARTA-Aktie in ihrer heute veröffentlichten Studie unverändert mit "halten" ein. (Analyse vom 13.11.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link