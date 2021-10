Börsenplätze VARTA-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs VARTA-Aktie:

126,55 EUR -0,08% (25.10.2021, 12:53)



XETRA-Aktienkurs VARTA-Aktie:

126,35 EUR -0,59% (25.10.2021, 12:39)



ISIN VARTA-Aktie:

DE000A0TGJ55



WKN VARTA-Aktie:

A0TGJ5



Ticker-Symbol VARTA-Aktie:

VAR1



Kurzprofil VARTA AG:



Die VARTA AG (ISIN: DE000A0TGJ55, WKN: A0TGJ5, Ticker-Symbol: VAR1) produziert und vermarktet ein umfassendes Batterie-Portfolio von Mikrobatterien, Haushaltsbatterien, Energiespeichersystemen bis zu kundenspezifischen Batterielösungen für eine Vielzahl von Anwendungen und setzt als Technologieführer in wichtigen Bereichen die Industriestandards. Als Muttergesellschaft der Gruppe ist sie in den Geschäftssegmenten "Microbatteries & Solutions" und "Household Batteries" tätig.



Das Segment "Microbatteries & Solutions" fokussiert sich auf das OEM-Geschäft für Mikrobatterien sowie auf das Lithium-Ionen-Batteriepack-Geschäft. Durch intensive Forschung und Entwicklung setzt VARTA die weltweiten Maßstäbe im Mikrobatterienbereich und ist anerkannter Innovationsführer in den wichtigen Wachstumsmärkten der Lithium-Ionen-Technologie sowie bei primären Hörgerätebatterien. Das Segment "Household Batteries" umfasst das Batteriegeschäft für Endkunden, darunter Haushaltsbatterien, Akkus, Ladegeräte, Portable Power (Power Banks) und Leuchten sowie Energiespeicher. (25.10.2021/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - VARTA-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Batterieherstellers VARTA AG (ISIN: DE000A0TGJ55, WKN: A0TGJ5, Ticker-Symbol: VAR1) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Mit der aufgefrischten "E-Mobilitäts-Fantasie" sei die VARTA-Aktie aus ihrer Lethargie erwacht. Die Ankündigung von Apple , eine dritte Generation seiner drahtlosen Kopfhörer AirPods auf den Markt zu bringen, habe dagegen für keine nennenswerten Impulse gesorgt. Als nächster möglicher Impulsgeber für die Aktie stünden die Zahlen für das dritte Quartal auf der Agenda.Mitte August bei der Vorlage der Halbjahreszahlen habe VARTA mit Zuversicht auf die zweite Jahreshälfte geblickt: "Die VARTA AG blickt optimistisch auf die kommenden Monate. Das strukturelle Wachstum der Kernmärkte, die nach eigener Einschätzung starke Marktposition in diesen Kernmärkten sowie die weiterhin hohen Investitionen in die Erweiterung der Produktionskapazitäten werden zu einer positiven Geschäftsentwicklung in 2021 führen", habe es in der Meldung zu den Q2-Zahlen geheißen.Für das Gesamtjahr rechne der Batteriehersteller bisher mit Umsätzen in Höhe von rund 940 Millionen Euro (Vorjahr: 870 Millionen Euro). Bei der angestrebten Marge von bis zu 30 Prozent dürfte das bereinigte operative Ergebnis bei rund 282 Millionen Euro (Vorjahr: 241 Millionen Euro) liegen. Rund drei Monate später dürfte sich an der Zuversicht nicht viel geändert haben. Am 11. November gebe es frische Zahlen zum dritten Quartal."Der Aktionär" hält im Real-Depot vorerst an seiner Trading-Position fest, so Michael Schröder von "Der Aktionär" zur VARTA-Aktie. (Analyse vom 25.10.2021)Hinweis auf Interessenkonflikte gemäß § 85 WpHG: Aktien von VARTA befänden sich im Real-Depot von DER AKTIONÄR.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link